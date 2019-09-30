Футбол

Life.ruLife.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

RT на русском06:40

Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия

Sport24.ruвчера в 14:00

Матчи сборной России с Шотландией и Кипром покажет Первый канал

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Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)

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Первый канал покажет матчи сборной России с Шотландией и Кипром

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Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

Спорт-Экспресс04:53
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Ранее 1 октября сообщалось, что Контактная группа по Украине подписала документ, именуемый «формулой Штайнмайера».
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Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом

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Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru 29 сентября в 05:38
Политика

Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры

Газета.Ru 06:31
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«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
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В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

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ФАН публикует видео прощания с Марком Захаровым

Как видно на кадрах видео, которое уже появилось в Сети, в театре «Ленком» собралось множество коллег, знакомых и просто почитателей творчества знаменитого кинематографиста.
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Футбол

Арустамян: «Заместитель Цорна улетел на переговоры с Тедеско. Соглашение будет подписано в ближайшее время»

Заместитель генерального директора клуба Александр Цомая отправился в Германию на переговоры со специалистом, пишет журналист Нобель Арустамян.
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Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино

Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
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К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК

Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
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Наука

В Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн

От шельфового ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 миллиардов тонн, сообщает Институт океанографии Скриппс.
РИА Новости 04:09
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Россия сокращает число пилотируемых запусков на МКС из-за США

В 2020 году к Международной космической станции будут направлены всего два пилотируемых корабля «Союз».
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Северо-Запад России накроет ослабевший до циклона ураган «Мортимер»

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Общество

Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении

Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
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Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Интерфакс 02:02
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Выплаты по европротоколу увеличились до 400 тыс. руб. по всей России

С 1 октября в соответствии с принятыми поправками в законодательство об ОСАГО на всей территории России вступает в силу норма закона, дающая возможность получить выплату по европротоколу (оформление ДТП без вызова полиции) до 400 тыс. руб. До настоящего времени такой лимит был доступен только в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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Volkswagen планирует сделать Skoda конкурентом недорогих Hyundai и Kia

Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
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Авто

Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге

«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
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Глазьева утвердили на посту министра ЕЭК

Сергей Глазьев официально стал новым министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
News.ru 11:25
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera вчера в 05:40
Экономика

Экономист-эмигрант Гуриев предсказал России смену власти в течение 10 лет

Российский экономист Сергей Гуриев, бывший ректор Российской экономической школы, несколько лет назад переехавший жить за границу, дал интервью блогеру Юрию Дудю.
Московский Комсомолец 09:48
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