Футбол
Life.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром
Спорт-Экспрессвчера в 04:53
Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия
Sport24.ru30 сентября в 14:00
Станислав Черчесов в ожидании матча против сборной Шотландии (видео)
Советский спорт30 сентября в 13:06
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 00:12, Вашингтон
Происшествия
В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице
Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Гаджеты
Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать
Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews вчера в 06:10
Происшествия
Труп Натальи Устиновой нашли рядом с местом, где она вышла из такси
ГТРК Новосибирск вчера в 09:44
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак
В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru 30 сентября в 15:46
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Гаджеты
Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Происшествия
Полковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Экономика
«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Политика
Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР
Труд 30 сентября в 08:17
Политика
В России изменят правила предоставления гражданства
"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 30 сентября в 06:50
Экономика
Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России
Представитель компании «Северный поток-2» в России назвал позицию Дании «выжидательной», также, по словам собеседника СМИ, к данному моменту строительство газопровода уже обошлось в 9 миллиардов евро, а затягивает процесса приведет к удорожанию проекта на несколько сот миллионов евро и смещению сроков сдачи трубопровода.
Expert.ru 30 сентября в 03:08
Гаджеты
Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus
Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU 30 сентября в 03:18