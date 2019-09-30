Футбол

Life.ruLife.ruСтал известен состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

На официальном сайте РФС опубликовали состав сборной России по футболу на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020. Среди вратарей всё без изменений: Маринато Гилерме ("Локомотив"), Андрей Лунёв ("Зенит") и Сослан Джанаев ("Сочи").
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Эксперт оценил состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

RT на русскомвчера в 06:40

Сборная России определила график подготовки к матчам с Шотландией и Кипром

Спорт-Экспрессвчера в 04:53

Первый канал в прямом эфире покажет матчи Россия — Шотландия и Кипр — Россия

Sport24.ru30 сентября в 14:00

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Чемпионат30 сентября в 14:35

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Советский спорт30 сентября в 13:06

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Sports.ru30 сентября в 13:59

Матчи сборной России с Шотландией и Кипром покажет Первый канал

Sport.ru30 сентября в 14:58
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Происшествия

В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице

Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.
Газета.Ru вчера в 12:06
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ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить

По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
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Обновление Windows 10 починило звук, но поломало печать

Проблема с печатью Очередное накопительное обновление Windows 10, призванное исправить проблемы системы с выводом звука через Bluetooth, способно нарушить работу системного диспетчера очереди печати.
CNews вчера в 06:10
Происшествия

Труп Натальи Устиновой нашли рядом с местом, где она вышла из такси

ГТРК Новосибирск вчера в 09:44
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенном палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика

Украина подписала «формулу Штайнмайера»

1. С украинской стороны документ подписал Леонид Кучма Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru вчера в 13:44
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Здоровье

В России отзывают препарат от изжоги, который способен вызвать рак

В России срочно отзывают популярный препарат "Ранитидин", который помогает при лечении язвы и изжоги.
Piter.tv вчера в 10:12
Культура

Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru 30 сентября в 15:46
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Гаджеты

Приложение WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Приложение для общения в Сети WhatsApp вскоре перестанет работать на старых версиях ОС различных смартфонов.
7 новостей 30 сентября в 09:58
Общество

Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»

30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика

Голландия призвала изучить роль Украины в крушении MH17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в авиакатастрофе с рейсом MH17 в июле 2014 года.
Российская газета вчера в 19:58
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Космос

Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой

В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 30 сентября в 09:00
Происшествия

В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир

REGNUM вчера в 22:49
Происшествия

Полковник СКР умер после нападения в Москве

Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru вчера в 06:28
Здоровье

Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением

Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Экономика

«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым.
Росбалт вчера в 09:58
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура

Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале

Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU 30 сентября в 20:13
Политика

Глава Калмыкии вступился за мэра Элисты из ДНР

Труд 30 сентября в 08:17
Политика

В России изменят правила предоставления гражданства

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – отмечается в документе.
Уралинформбюро вчера в 07:16
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс вчера в 15:35
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 30 сентября в 06:50
Экономика

Позиция Дании по «Северный потоку - 2» дорого обойдется России

Представитель компании «Северный поток-2» в России назвал позицию Дании «выжидательной», также, по словам собеседника СМИ, к данному моменту строительство газопровода уже обошлось в 9 миллиардов евро, а затягивает процесса приведет к удорожанию проекта на несколько сот миллионов евро и смещению сроков сдачи трубопровода.
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Гаджеты

Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus

Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU 30 сентября в 03:18
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