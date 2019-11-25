Экономика

Байкал-DailyБайкал-DailyНазван средний размер банковских вкладов жителей Бурятии

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов страны по размеру банковских вкладов населения.
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