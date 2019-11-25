Экономика
Байкал-DailyНазван средний размер банковских вкладов жителей Бурятии
Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов страны по размеру банковских вкладов населения.
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Сенсационная статистика: каждый россиянин накопил по 200 тыс. рублей
Московский Комсомолецвчера в 10:34
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
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Стыковку корабля «Прогресс МС-13» с МКС отложили на сутки
Стыковка российского грузового корабля "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией (МКС) отложена с 8 на 9 декабря, сообщило НАСА.
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Директор Ротару рассказал о ее реакции на травлю в СМИ
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Общество
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Назван лучший по качеству жизни город России
Наука
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