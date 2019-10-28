Здоровье
REGNUMСтал известен средний возраст диагностики рака в России
По данным Российского общества клинической онкологии, средний возраст диагностики онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом 28 октября сообщает RT. Причем для мужчин этот показатель составил 64,9 года, а для женщин — 64,2 года.
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с чего всё началось
Средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в России составляет 64,5 года. Об этом RT рассказали в Российском обществе клинической онкологии. Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.RT на русскомвчера в 23:00
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