Футбол

Sport24.ruSport24.ruСтал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Базелем»

Базель — Краснодар
2 – 0
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевин Бюа
9′
Кевин Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
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