Футбол
Sport24.ruСтал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Базелем»
Кевин Бюа
|9′
Кевин Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
7
Дзуффи
34
Джака
20
Фрай
14
Штокер
98
Cabral
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
14
Ольссон
93
Сулейманов
17
Игнатьев
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Краснодар» определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского «Базеля».
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