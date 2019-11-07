Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

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Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Транспорт Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Общество Москвичам пообещали рекордно теплую зиму Аналогично синоптики прогнозируют сдвижку в наступлении зимы как минимум на две-три недели.

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Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Происшествия Журналиста «Росбалта» обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов Журналист информационного агентства "Росбалт" Александр Шварев сообщил, что его обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов у казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Наука Фронтир нейронаук. Стимуляцию током применили для борьбы с эпилепсией Исследователи привлекли к своему клиническому протоколу трех таких пациентов и подвергли их стандартному протоколу терапии транскраниальной стимуляцией: десять сессий по 20 минут в течение двух недель с последующим наблюдением в течение двух месяцев.