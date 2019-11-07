Футбол

Sport24.ruSport24.ruСтал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Трабзонспором»

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Трабзонспора».
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«Краснодар» и «Трабзонспор» назвали стартовые составы

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Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".
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