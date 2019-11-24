РПЛ

RT на русскомRT на русскомСтал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
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«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уралом»

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