Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».

Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»

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