РПЛ
RT на русскомСтал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Уралом»
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав команды на матч 17-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским «Уралом».
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Как написал Кадыров в Telegram, в ходе разговора премьер пообещал провести совещание по развитию Северного Кавказа, посвященное проблеме блокпостов на границах региона.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
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Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Футбол
Урал — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Урал» примет «Спартак».
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Китайский шпион раскрыл детали секретных операций Пекина
Китайский шпион решил выдать детали секретных операций Пекина в обмен на политическое убежище в Австралии, пишет The Sydney Morning Herald.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Музыка
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Российско-украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе солиста Rammstein Тилля Линдеманна.
Общество
Посольство России в Тегеране рассказало об отключении интернета
Отключение интернета в Иране фактически заблокировало связь посольства России в Тегеране с Москвой, а также отрезало возможность для выдачи иранцам виз, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмисии Андрей Ганенко.
Происшествия
Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН
Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Общество
Путин поздравил Эмира Кустурицу с днем рождения
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил известного кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения.
Наука
Ученые уточнили формулу пересчета возраста собак в «человеческий»
Общество
Tesla получила тысячи заказов на новый бронированный электропикап
На электрический пикап Cybertruck, презентованный на этой неделе Илоном Маском, за двое суток поступило 146 000 заказов, несмотря на неудачную демонстрацию, сообщает Associated Press.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Общество
Noize MC оштрафовали за баттл со Шнуровым
Происшествия
Мэра Тулуна выписали из больницы после ДТП
Мэр Тулуна находился за рулём автомобиля, который врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате ДТП погибла жена чиновника.
Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
Фигурное катание
Авербух хочет, чтобы Медведева и Загитова отказались от участия в шоу
Известный хореограф и постановщик Илья Авербух выразил мнение, что Евгения Медведева и Алина Загитова смогут соперничать с более молодыми спортсменками, если посвятят следующее межсезонье подготовке.
Политика
На Украине рассказали о «кошмарящей всю Европу» российской военной базе в Крыму
Крым рассматривается Москвой как военная база, которая призвана «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
Политика
Лавров отреагировал на заявление генсека Японии о мирном договоре
Напомним, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги заявил о том, что японская сторона должна опираться в переговорах с Москвой на решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.