До игры «Зенита» с «Бенфикой» остается менее часа. Матч состоится сегодня на стадионе «Да Луж» в 23 часа.

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

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