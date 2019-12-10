Лига чемпионов
Петербургский дневникСтал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»
До игры «Зенита» с «Бенфикой» остается менее часа. Матч состоится сегодня на стадионе «Да Луж» в 23 часа.
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Полчаса до матча «Зенит» – «Бенфика». Прямое включение из Лиссабона
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:27
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