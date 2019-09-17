Во Франции стартовал матч между футбольными клубами «Зенит» и «Лион». До начала встречи тренерский штаб петербуржцев определил стартовый состав сине-бело-голубых. С первых минут на поле появились новички команды Йордан Осорио и Вячеслав Караваев.

Новички «Зенита» Осорио и Караваев играют с «Лионом» с первых минут

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