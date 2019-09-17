Лига чемпионов

Мойка78Мойка78Новички «Зенита» Осорио и Караваев играют с «Лионом» с первых минут

Лион — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 17 сентября
Стадион «Люмьер»
38′
Сердар Азмун
41′
Сердар Азмун
46′
Сердар Азмун
Магомед Оздоев
Мемфис Депай
51′
61′
Ярослав Ракицкий
64′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
70′
Далер Кузяев
Юссуф Коне
71′
Бертран Траоре
Максвелл Корне
77′
78′
Вячеслав Караваев
Олег Шатов
Джефф Рен-Аделаид
Мартен Терье
86′
87′
Олег Шатов
Во Франции стартовал матч между футбольными клубами «Зенит» и «Лион». До начала встречи тренерский штаб петербуржцев определил стартовый состав сине-бело-голубых. С первых минут на поле появились новички команды Йордан Осорио и Вячеслав Караваев.
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