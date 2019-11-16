с чего всё началось

Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен в Twitter-аккаунте команды.

Футбол Агент Влашича: «Никола может заинтересовать ведущие клубы» Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тончи Мартич заявил, что к его клиенту могут проявлять интерес ведущие клубы из сильнейших европейских чемпионатов.

Происшествия Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.

Общество Мединский раскритиковал работу Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский считает, что Фонд кино не справляется с задачей продвижения российского кино за рубежом и в малых городах России.

Общество «Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года Американец Пол Уилан, арестованный в России по обвинению в шпионаже, привлек внимание ФСБ еще в 2007 году, когда он впервые приехал в страну и начал искать контакты бывших и действующих сотрудников спецслужб, сообщается в субботу на сайте газеты "Коммерсантъ".

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры За несколько дней до официальной премьеры в Сети появились фотографии нового электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, также рассекретили спецификации и прайс-лист на модель.

Происшествия При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек В результате взрыва на севере Сирии недалеко от границы с Турцией в городе Эль-Баб погибли 10 мирных жителей, 15 человек были ранены.

Кино Михалков назвал политизированной американскую премию «Золотой глобус» Попадание шести российских картин в заявку на номинацию "Лучший фильм на иностранном языке" американской премии "Золотой глобус" является хорошим фактом, однако сфера кино стала очень политизированной, и стоит обратить внимание на то, какие именно картины одерживают победу, считает кинорежиссер Никита Михалков.

Гаджеты В Huawei считают Harmony OS новым поколением Android Винсент Панг во время официального выступления заявил, что руководство Huawei считает новую ОС не заменой, а следующим поколением Android.

Гаджеты Xiaomi продолжает снижать стоимость смартфона Redmi Note 8 Не успела подойти к концу самая большая ежегодная распродажа в Китае, приходящаяся на 11 ноября, как бренд Xiaomi снова снизил стоимость смартфона Redmi Note 8. К 11 ноября этот смартфон упал в цене до 140 долларов, сейчас же стоимость телефона в Китае составляет 128 долларов.