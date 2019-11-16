Футбол

Lenta.ruLenta.ruРоссия — Бельгия 0:0 (1-й тайм)

Россия — Бельгия
0 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сергей Петров
3′
Тренерский штаб сборной России объявил состав команды на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии. Список игроков доступен в Twitter-аккаунте команды.
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с чего всё началось
Тренерский штаб сборной России опубликовал
 в Twitter стартовый состав команды на матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Бельгии.
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