Политика
Газета.RuСтал известен ущерб Германии от антироссийских санкций
Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.Известиявчера в 17:01
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Депутат Бундестага рассказал о потерях Германии от антироссийских санкций
Московский Комсомолецвчера в 19:16
В Берлине антироссийские санкции назвали помехой для урегулирования конфликта на Донбассе
Новостной фронтвчера в 05:08
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