Политика

Газета.RuГазета.RuСтал известен ущерб Германии от антироссийских санкций

Член комитета бундестага по международным делам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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Потеря потерь: ущерб ФРГ от санкций составил более $100 млрд

За годы действия европейских санкций в отношении РФ немецкие предприятия потеряли более $100 млрд. Об этом «Известиям» заявил член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт.
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"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
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РБК 05:37
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