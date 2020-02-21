Политика
Российская газетаСтал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию
В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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с чего всё началось
Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.РБК01:05
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Крашенинников пояснил, как сформулируют вопрос для голосования по поправке к Конституции
ТАСС21 февраля в 09:43
Стало известно как сформулируют вопросы для голосования по поправкам
Московский Комсомолец21 февраля в 09:52
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