Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования. Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы.

с чего всё началось

В Госдуме рассказали, какую формулировку планируется использовать в бюллетене для общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель профильной рабочей группы, глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Стал известен вопрос для голосования по поправкам в Конституцию

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