Футбол
Газета.RuСтал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»
Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, им может стать бывший игрок Эдвард Стюринг, выступавший в свое время за "Витесс".
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Несмотря на наличие недостатков, система здравоохранения в России является одной из эталонных в мире.
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На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
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В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату
Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо
Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
Биатлон
Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в смешанной эстафетной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
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Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
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В первом квартале 2020 года начнется производство российских трехдверных электрокаров Zetta.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Авто
В России с налогового учета исчезла четверть элитных авто
Эксперты «Финэкспертизы» выпустили исследование, в котором говорится, что в 2018 году почему-то резко уменьшилось число автомобилей дороже 10 млн рублей, хотя в 2015-2017 годах наблюдался рост таких авто.
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Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
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Сергей Лазарев поделился милым семейным видео с детьми
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Автоспорт
Квят занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби
Российский гонщик "Формулы-1" Даниил Квят, выступающий в команде "Торо Россо", занял 12-е место в последней тренировке Гран-при Абу-Даби.
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» получил награду The Best Event Awards World
Международный культурный проект "Русские сезоны" получил главную награду в номинации "Лучший фестиваль-2019" в престижном международном конкурсе The Best Event Awards World, сообщила пресс-служба Минкультуры в субботу.
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» в молодежном первенстве
Армия и оружие
Арктический комплекс «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство
Дивизион арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" заступил в субботу на боевое дежурство в Мурманской области.
Спорт
Лыжник Большунов стал пятым в гонке на 15 км на этапе КМ в Руке
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Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке
Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском
Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена».
Политика
В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
Американская корпорация Apple не исключает, что пересмотрит политику обозначения оспариваемых границ в своих приложениях, заявила агентству Рейтер пресс-секретарь компании Труди Мюллер.
Футбол
Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков
Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
Общество
Москву ждут снег и волны потепления
В декабре москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
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В Албании завершена поисково-спасательная операция после землетрясения
Поисково-спасательная операция после землетрясения магнитудой 6,4 официально завершена в Албании.
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Специалист заявил о скором разводе Собчак и Богомолова
Астропсихолог Ирина Фалькао сделала заявление о скором расставании телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.