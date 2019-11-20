Футбол

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтал известен второй соперник сборной России на Евро-2020

Стал известен второй соперник сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Им оказалась сборная Бельгии, которая в заключительном матче отборочного турнира разгромила национальную команду Кипра со счетом 6:1.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Почему сборная России сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

RT на русском06:02

Бельгия и Дания — соперники сборной России по группе на Евро-2020

News.ruвчера в 18:47

Сборные Бельгии и Дании стали соперниками России на Евро-2020

РБКвчера в 17:32

Стал известен второй соперник сборной России на групповом этапе Евро-2020

Lenta.ruвчера в 17:05

Финляндия или Уэльс станут соперниками России на Евро-2020

Metaratingsвчера в 16:55

Сборная Бельгии станет соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020

Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:39

Определился второй соперник сборной России на предстоящем Евро-2020

Газета.Ruвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие

НАТО признает космос сферой военной деятельности

Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
Российская газета вчера в 05:59
Общество

Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью

Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
РИА Новости вчера в 17:26
Политика

Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской

Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
Российский Диалог 12:59
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
REGNUM 08:21
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
Политика

Премьер Молдавии Ион Кику пригласил Медведева в Кишинев

Премьер-министр Молдавии Ион Кику пригласил председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Кишинев по итогам переговоров в Москве.
ТАСС 14:28
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Шоу-бизнес

После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Ugpressa.ru 03:03
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Известия вчера в 09:24
Политика

Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США

Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Говорит Москва 10:29
Технологии

Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон

Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Вечерняя Москва 10:56
Космос

Китай завершит строительство космической станции в 2022 году

Своя орбитальная станция появится у Китая в 2022 году, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Российская газета 18 ноября в 05:38
Происшествия

На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело

Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Вести.Ru вчера в 08:50
Общество

В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу

"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Интерфакс 09:56
Футбол

Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами

14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
Телеканал 360° вчера в 11:37
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе жуков и змей

Подмосковье Сегодня 09:21
Интернет

Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружениях в нем уязвимостей.
РБК 14:20
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Культура

Госпитализирован российский участник детского «Евровидения»

Газета.Ru 14:27
Гаджеты

Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки

Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Planet Today 04:10
Футбол

РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу

Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Музыка

В США объявили номинантов на премию «Грэмми»

Известия 11:02
Экономика

Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа

Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 06:51
Наука

Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»

Индикатор 13:51
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное