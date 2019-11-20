Футбол
Вечерняя МоскваСтал известен второй соперник сборной России на Евро-2020
Стал известен второй соперник сборной России на предстоящем чемпионате Европы 2020 года. Им оказалась сборная Бельгии, которая в заключительном матче отборочного турнира разгромила национальную команду Кипра со счетом 6:1.
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Сборная Бельгии станет соперником сборной России на групповом этапе Евро-2020
Bookmaker-ratings.ruвчера в 16:39
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Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Армия и оружие
НАТО признает космос сферой военной деятельности
Со своей стороны, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что с 20 ноября НАТО признает космическое пространство областью оперативной деятельности, но не намерено его милитаризировать.
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Зеленский пообещал «убрать» флаги ЛНР на мосту в Станице Луганской
Владимир Зеленский во время визита в Луганскую область заявил, что флаги самопровозглашенной ЛНР не имеют никакого отношения к Украине и должны быть убраны с моста в Станице Луганской.
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
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Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
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Госдума продлила заморозку военных пенсий
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Шоу-бизнес
После лечения Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить
Борющаяся с тяжелым онкологическим заболеванием российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк в настоящее время пошла на поправку, самостоятельно ходит и даже уже видится со своей младшей годовалой дочерью.
Космос
Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов.
Политика
Time узнал о намерении Майка Помпео уйти с поста госсекретаря США
Как пишет журнал со ссылкой на источники в Республиканской партии, Майк Помпео хочет избраться в сенат от Канзаса.
Технологии
Названы приложения, которые нельзя устанавливать на телефон
Некоторые программы из официального каталога Google или Apple не стоит устанавливать на мобильный телефон. Об этом сообщает Hi-tech Mail.ru.
Космос
Китай завершит строительство космической станции в 2022 году
Своя орбитальная станция появится у Китая в 2022 году, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Происшествия
На пустившую за руль шестилетнего сына челнинку завели уголовное дело
Сама Алтынбаева продолжает считать, что ничего экстраординарного днем 17 ноября на трассе из Казани в Набережные Челны не произошло.
Общество
В Карском море всплыла уже вторая нитка «Газпрома» через Байдарацкую губу
"Газпром" раскрыл информацию о нарушении проектного положения уже двух из четырех ниток подводного перехода через Байдарацкую губу на Ямале: в прошлом году стало известно, что всплывала первая нитка, сейчас - четвертая, которая также называется резервной.
Футбол
Юный защитник «Аякса» удивил болельщиков своими габаритами
14-летний защитник амстердамского «Аякса» Дэвид Исмон поразил футбольный мир своим ростом.
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Дуров посоветовал удалить WhatsApp со смартфонов
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Общество
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Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Все смартфоны Samsung линейки Galaxy A получат Android 10 из коробки
Самой младшей моделью обновленной линейки Samsung Galaxy A станет смартфон Galaxy A01.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
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В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
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В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
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Раковые клетки уничтожили с помощью «троянских коней»
Политика
Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам
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