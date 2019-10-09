Футбол
vtomske.ruСтала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.
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Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России
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Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
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Глава онкоцентра имени Блохина рассказал о возможных сокращениях
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Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.
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Из-за тайфуна в Японии отменили гонки поддержки «Формулы-1»
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Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
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Армия и оружие
Турецкие войска начали военную операцию в Сирии
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Глава УЕФА рассказал, почему Санкт-Петербург примет финал ЛЧ
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Зеленский не исключает введения на Украину миротворцев
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вероятности введения в страну миротворцев для контроля за государственной границей с Россией.
iReactor 04:01
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.
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Экономика
В Белоруссии оценили потери от налогового манёвра России
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович рассказал, какие потери понесёт белорусская сторона от налогового манёвра России в нефтяной сфере.
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Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
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На пресс-конференцию Зеленского аккредитовали более 300 журналистов
Более 300 журналистов получили аккредитацию на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
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Российские гимнасты впервые завоевали золото ЧМ в командном многоборье
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Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему страна имеет право проводить военную операцию в Сирии.
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В Нидерландах изучат роль Украины в крушении MH17
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В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
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