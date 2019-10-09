Футбол

vtomske.ruvtomske.ruСтала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»

Томь — Балтика
12 октября
в 05:00
ФНЛ
Стадион «Труд»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матчи ЦСКА и «Зенита» в Кубке России пройдут 30 октября, «Спартак» примет «Ростов» 31 октября

Sports.ruвчера в 11:19

Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днемвчера в 11:52

РФС заявил, когда «Зенит» сыграет с «Томью» в Кубке России

Нева Спортвчера в 11:34

ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября

Sportbox.RUвчера в 11:20

«Наш путь до финала». «Урал» анонсировал кубковый матч с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс02:25

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России 31 октября

РИА Новостивчера в 11:05

Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

Sport24.ruвчера в 10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:39, Вашингтон
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Piter.tv 08 октября в 01:19
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
REGNUM вчера в 07:00
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета вчера в 00:43
Политика

В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора

Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
RT на русском 01:00
Происшествия

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ

Российская газета вчера в 05:51
Политика

Освобожденная в Иране журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву

РИА Новости 00:44
Здоровье

Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях

Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Lenta.ru 01:37
Политика

Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным

Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
RT на русском 02:26
Происшествия

В Иркутске произошло землетрясение

РИА Новости 01:13
Общество

В Москве с начала года родились 34 Добрыни и 26 Хабибов

Интерфакс 01:38
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%

Объём нелегального рынка такси в России с 2017 года увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей.
News.ru 08 октября в 02:59
Происшествия

В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова

Саратов 24 02:21
Здоровье

Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян

Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Lenta.ru 01:49
Происшествия

Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Газета.Ru вчера в 16:22
Культура

Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве

Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
ТАСС вчера в 17:21
Армия и оружие

ВС Турции нанесли удары по 181 «объекту террористов» в Сирии

ТАСС вчера в 17:43
Экономика

Подсчитана доля мигрантов в России

Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Lenta.ru вчера в 23:09
Политика

Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году

Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Известия вчера в 19:45
Футбол

Агент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы

Спорт-Экспресс вчера в 19:11
Политика

Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Известия вчера в 22:15
Происшествия

В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе

Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
РИА Новости 01:59
Политика

США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei

Соединенные Штаты могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei, сообщает РИА Новости.
Народные новости вчера в 22:53
Происшествия

В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу

В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Общество

Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач

Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:08
Происшествия

В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек

Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
ТАСС вчера в 22:48
Общество

В России могут начать наказывать родителей курящих детей

Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Ведомости вчера в 22:31
Общество

Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде

Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Lenta.ru вчера в 10:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное