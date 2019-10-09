Футбол
vtomske.ruСтала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.
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Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России
Спорт день за днемвчера в 11:52
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Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Кино
Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги".
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России
В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Политика
В Иркутской области прокомментировали ситуацию с окладом губернатора
Руководитель пресс-службы правительства Иркутской области Павел Добродеев прокомментировал ситуацию вокруг оклада губернатора региона Сергея Левченко.
Происшествия
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
Ранее Стилиди рассказал, что директор института получает 180 тысяч рублей в месяц, его заместители — до 220 тысяч, а врачи — от 160 до 300 тысяч рублей.
Политика
Комитет Госдумы внесёт поправки в бюджет об индексации зарплат военным
Комитет Госдумы по обороне внесёт ко второму чтению проекта бюджета на 2020 год поправки об индексации зарплат действующим военным и военным пенсионерам с 1 января.
Происшествия
В Иркутске произошло землетрясение
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35%
Объём нелегального рынка такси в России с 2017 года увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей.
Происшествия
В Энгельсе пропала 13-летняя Алена Бобкова
Здоровье
Любимые методы профилактики простуды признали бесполезными для россиян
Ранее сообщалось, что во время простуды 17 процентов россиян предпочитают не принимать лекарства и обходиться горячим чаем с малиной и куриным бульоном.
Происшествия
Суд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского
Городской суд Москва решил отклонить иск и не восстанавливать на службе полицейского Романа Феофанова, которого уволили из-за дела журналиста Ивана Голунова.
Культура
Выставка «Импрессионизм и испанское искусство» открывается в Москве
Выставка "Импрессионизм и испанское искусство", объединившая работы 18 испанских художников, открывается в Музее русского импрессионизма в четверг.
Экономика
Подсчитана доля мигрантов в России
Доля мигрантов к общему числу жителей России составляет около восьми процентов.
Политика
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020 году
Украина не сможет полностью достичь поставленной цели соответствовать стандартам НАТО к концу 2020 года.
Футбол
Агент Малкома опубликовал фотографию игрока из больницы
Политика
Савченко рассказала о проигравшем Украину Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл страну, когда подписал Минские соглашения.
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
Политика
США могут разрешить некоторым компаниям сотрудничать с Huawei
Соединенные Штаты могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайской корпорацией Huawei, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Происшествия
В ходе протестов в Эквадоре пострадали более 400 человек
Более 400 человек, включая 86 полицейских, обратились за медицинской помощью в ходе антиправительственных протестов в Эквадоре, сопровождающихся столкновениями между манифестантами и полицейскими.
Общество
В России могут начать наказывать родителей курящих детей
Родителей курящих детей могут начать привлекать к административной ответственности.
Политика
Bloomberg узнал о планах США заключить валютное соглашение с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.