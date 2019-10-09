Футбол

vtomske.ruvtomske.ruСтала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»

Томь — Балтика
12 октября
в 05:00
ФНЛ
Стадион «Труд»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Две московские команды сыграют в одно время в 1/8 финала Кубка России

Спорт день за днем11:52

РФС заявил, когда «Зенит» сыграет с «Томью» в Кубке России

Нева Спорт11:34

Кубок России: «Спартак» примет «Ростов» 31 октября, ЦСКА и «Зенит» проведут свои матчи 30 октября

Спорт-Экспресс10:52

Матчи ЦСКА и «Зенита» в Кубке России пройдут 30 октября, «Спартак» примет «Ростов» 31 октября

Sports.ru11:19

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в 1/8 финала Кубка России 31 октября

РИА Новости11:05

Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России

Sport24.ru10:57

ЦСКА и «Зенит» проведут матчи в Кубке России 30 октября, «Ростов» сыграет со «Спартаком» 31 октября

Sportbox.RU11:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:40, Вашингтон
Политика

Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
РИА Новости 19:13
Общество

Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.
РБК 17:02
Политика

Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину

Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
News.ru 07:45
Шоу-бизнес

Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова

В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Вокруг ТВ 07 октября в 06:38
Финансы

ВТБ отказался от вкладов в евро

С 8 октября 2019 года ПАО «ВТБ» отказалось от открытия вкладов в евро.
Саминвестор вчера в 05:53
Экономика

Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
REGNUM 21:46
Политика

Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США

Совет Думы рекомендовал депутатам отменить запланированные на ближайшее время поездки в США и крайне внимательно относиться к таким поездкам в будущем.
Интерфакс 10:49
Игры

Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года

Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Gmbox.ru вчера в 11:29
Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Сирии

Профиль 10:08
Кино

Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»

Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск 02:04
Политика

Фонд Навального признан иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru 05:27
Общество

Арест для родителей курящих детей могут ввести в России

Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Известия 20:20
Политика

Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
ТАСС 22:24
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК вчера в 07:26
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Шоу-бизнес

Сергей Семак снова женился на бывшей супруге

Фотографией с церемонии Анна поделилась в соцсетях.
АБН 00:21
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
РБК вчера в 09:36
Космос

Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту

Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Российская газета 23:12
Происшествия

В Таганроге уволили сотрудницу детсада за объяснение «Конька-Горбунка»

РБК 19:28
Спорт

Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира

РИА Новости 12:03
Футбол

«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой

Чемпионат 21:19
Здоровье

Двадцать процентов россиян страдают депрессией

Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения. Такие результаты опроса специалистов приводят РИА Новости.
Вести.Ru 23:31
Политика

Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году

РБК 22:56
Авто

На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом

Результаты радуют: средний ценник составляет 370 тысяч рублей, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,1% ниже по сравнению со вторым кварталом 2019-го.
Новые автомобили 05:38
Авто

Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла

Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
АвтоВзгляд 09:39
Экономика

В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
REGNUM 21:41
Армия и оружие

Шойгу может посетить КНДР в октябре

Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Известия 21:24
Игры

Архитектору консоли Atari VCS не платили шесть месяцев, и он ушел

iXBT.com 06:21
Армия и оружие

Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море

Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Life.ru 11:04
Футбол

Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»

Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное