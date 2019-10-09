Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.

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Экономика Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.

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Авто На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом Результаты радуют: средний ценник составляет 370 тысяч рублей, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,1% ниже по сравнению со вторым кварталом 2019-го.