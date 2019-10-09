Футбол
vtomske.ruСтала известна дата кубкового матча «Томи» против «Зенита»
Стали известны время и дата матча «Томи» в 1/8 финала Олимп-Кубка России. На этой стадии томичам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против «Зенита». Напомним, в 1/16 Кубка России "Томь" разгромила "Тамбов" со счетом 4:0.
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Политика
Власти Ирана отпустили российскую журналистку Юлию Юзик
Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.
Общество
Минюст решил ужесточить ответственность за неуплату алиментов
Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.
Политика
Миллер и представитель кабмина ФРГ обсудили транзит газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и уполномоченный кабмина Германии Георг Граф Вальдерзее обсудили вопрос поставок российского газа через Украину в страны Европы.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
В ноябре 2017 года Кирилл Сафонов поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram радостной новостью: его старшая дочь, 24-летняя Анастасия, выходит замуж.
Финансы
ВТБ отказался от вкладов в евро
С 8 октября 2019 года ПАО «ВТБ» отказалось от открытия вкладов в евро.
Экономика
Глава МВФ считает неопределенность главным тормозом развития
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.
Политика
Совет Думы рекомендовал депутатам не ездить в США
Совет Думы рекомендовал депутатам отменить запланированные на ближайшее время поездки в США и крайне внимательно относиться к таким поездкам в будущем.
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Кино
Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Общество
Арест для родителей курящих детей могут ввести в России
Для родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут ввести ответственность.
Политика
Bloomberg: США рассматривают возможность валютного соглашения с Китаем
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в рамках частичной торговой сделки.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Сергей Семак снова женился на бывшей супруге
Фотографией с церемонии Анна поделилась в соцсетях.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Космос
Ракета «Протон-М» успешно вывела спутники на орбиту
Европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1, запущенные с космодрома "Байконур", успешно выведены на расчетные орбиты.
Футбол
«ПСЖ» не станет продлевать контракты с Кавани и Силвой
Здоровье
Двадцать процентов россиян страдают депрессией
Каждый пятый россиянин страдает расстройствами настроения. Такие результаты опроса специалистов приводят РИА Новости.
Авто
На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Результаты радуют: средний ценник составляет 370 тысяч рублей, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,1% ниже по сравнению со вторым кварталом 2019-го.
Авто
Самый чистый, дешевый и простой способ самостоятельной замены моторного масла
Производители рекомендуют менять моторное масло каждые 10 000—15 000 км в зависимости от бренда авто, но опытный автовладелец знает: тяжелые условия эксплуатации — а городские многочасовые «пробки» именно к таким и относятся — потребуют сокращение межсервисного интервала.
Экономика
В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии
Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил Владимир Шаманов, глава комитета Госдумы по обороне, передаёт РБК.
Армия и оружие
Шойгу может посетить КНДР в октябре
Министр обороны России Сергей Шойгу может посетить КНДР с визитом в конце октября.
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Калибр» с подлодки в Чёрном море
Минобороны РФ опубликовало видео учебных стрельб крылатыми ракетами "Калибр", которые проходили в Чёрном море.
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.