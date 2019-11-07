Транспорт
ВедомостиОператор назвал дату начала продаж билетов на поезда в Крым
Продажи билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым начнутся 8 ноября, говорится в сообщении перевозчика «Гранд сервис экспресс». Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах перевозчика.
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Стало известно, когда начнется продажа билетов на поезда в Крым
Независимое телевидение Севастополя09:23
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