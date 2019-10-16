Транспорт
Газета.RuСтала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург
Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости". По его словам, она будет полностью открыта в ноябре, строительные работы и оформление документов завершатся к середине месяца.
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с чего всё началось
Строительство автомобильной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург будет полностью завершено к 15 ноября, дорога откроется до конца ноября, заявил журналистам первый замглавы Минтранса Иннокентий Алафинов.ТАСС05:12
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