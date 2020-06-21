Коронавирус
ТАССЖители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев похоронен в воскресенье на городском кладбище в Чебоксарах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы республики. Игнатьев умер 18 июня в больнице в Санкт-Петербурге на 59-м году жизни после болезни.
Читать в источнике
Оценить91
Подробнее о событии
Показать все источники
Вдова экс-губернатора Чувашии Игнатьева произнесла речь на похоронах
Московский Комсомолецвчера в 11:05
Игнатьев звонил священнику из больницы: "Я уже на финишной прямой..."
PRO Город Чебоксарывчера в 10:07
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Общество
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
Американский музей естественной истории в Нью-Йорке принял решение демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, находящийся у входа в здание, на фоне протестов против расизма.
RT на русском вчера в 22:39
Экономика
Депутаты намерены предложить продлить ипотеку под 6,5% на 2021 год
Депутаты Государственной думы намерены во вторник, 23 июня, предложить главе Банка России Эльвире Набиуллиной поддержать продление льготной ипотеки под 6,5% на новостройки на весь 2021 год.
Известия вчера в 22:16
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru вчера в 05:52
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия
В Петербурге подростки напали на семью уличных музыкантов из-за песен
РИА Новости вчера в 07:18
Общество
Вильфанд: Россиянам не стоит опасаться повторения заморозков в июле
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что россиянам не нужно опасаться повторения заморозков в июле.
Российская газета вчера в 21:21
Общество
Для вакцинации россиян от коронавируса потребуется до 70 млн доз
До 70 млн доз вакцины потребуется для того, чтобы перейти к массовой вакцинации россиян от коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 17:36
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru вчера в 07:31
Происшествия
В Китае в реке утонули восемь школьников
Известия вчера в 23:24
Общество
Пушков заявил о «странном» появлении коронавируса в Китае
Новые случаи заражения коронавирусом в Пекине выглядят странно.
Известия вчера в 19:05
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Футбол
«Краснодар» подтвердил перенос матча с «Динамо»
Матч 23-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо» изначально был запланирован на 21 июня, но игру отложили из-за заражения двух игроков московской команды коронавирусом.
ТК Звезда вчера в 08:00
Общество
Активисты повесили флаг ЛГБТ на монументе «Родина-мать» в Киеве
Активисты ЛГБТ-сообщества KyivPride с помощью квадракоптера разместили на монументе «Родина-мать» радужный флаг.
РБК вчера в 20:24
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru вчера в 01:54
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордный прирост заражений коронавирусом
В мире за сутки зафиксировано новое рекордное число заражений коронавирусом — 183 020 новых случаев, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 21 июня.
Фергана вчера в 23:26
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Экономика
Приморская «токсичная стройка» одобрена на правительственном уровне
На заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока принято решение одобрить финансирование строительства объектов энергетической, транспортной, инженерной и газотранспортной инфраструктуры для проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20 июня в 00:15
Здоровье
Названа доля курильщиков среди жителей Башкирии
Специалисты назвали долю курильщиков среди жителей Башкирии.
UfaTime.ru вчера в 21:42
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Армия и оружие
США отправят Украине противотанковые комплексы Javelin
Военные США подготовили к отправке на Украину груз по линии военной помощи, в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin, говорится в опубликованном в воскресенье сообщении в Twitter Транспортного командования США.
РИА Новости вчера в 16:16
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН вчера в 08:22
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
Общество
Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа
Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.
Комсомольская правда вчера в 11:02
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 20 июня в 17:49
Экономика
Объем частного богатства россиян за 20 лет увеличился в 16 раз
В России объем частных финансовых состояний увеличился за последние 20 лет в 16 раз — с $0,1 трлн до $1,6 трлн.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49