Коронавирус

REGNUMREGNUMСтала известна дата утверждения списка системообразующих предприятий

«Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу (10 апреля)», — сообщили РИА Новости в секретариате.
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Правительство назвало дату утверждения списка системообразующих компаний

РБК06:41

Правительство РФ 10 апреля утвердит список системообразующих предприятий

Эхо Москвы04:30

Названа дата утверждения списка системообразующих предприятий

Известия05:05

Список системообразующих предприятий будет утверждён 10 апреля

RT на русском05:04

Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля

РИА Новости04:54

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Газета.Ru04:47

Правительство утвердит список системообразующих компаний 10 апреля

Коммерсантъ05:45
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Общество

Количество заболевших коронавирусом в России превысило пять тысяч

Всего в стране зарегистрировано более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в России.
Городской репортер 06:45
Здоровье

Врач рассказал об опасности самоизоляции для пенсионеров

Москва, 5 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Пожилые люди, которые мало двигаются во время самоизоляции из-за коронавируса, могут стать сидячими и лежачими больными, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.
REGNUM 01:40
Транспорт

РЖД ограничили сообщение с Калининградской областью

С 6 апреля отменяются поезд №30/29 Калининград — Москва и поезд №80/79 Калининград — Санкт-Петербург, которые следуют транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 08:57
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Третий пациент с коронавирусом умер в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге умер третий пациент с диагнозом «коронавирусная инфекция».
Псковское агентство информации 08:37
Здоровье

Российский врач в Италии назвал ошибки в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла вовремя необходимые меры для противодействия распространению нового коронавируса, поэтому заражение стало развиваться по экспоненте, заявил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов в беседе с "Коммерсантом".
РИА Новости вчера в 00:34
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Спорт

Трамп рассчитывает на скорое возобновление соревнований в США

Президент США Дональд Трамп после встречи с руководителями ведущих спортивных лиг страны заявил, что рассчитывает на скорое возобновление соревнований, несмотря на бушующую пандемию коронавируса.Я хочу, чтобы фанаты вернулись на трибуны.
Soccer.ru 05:02
Общество

Еще два человека с коронавирусом умерли в Москве

В Москве в субботу, 4 апреля, умерли еще два человека, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru вчера в 14:32
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Gazeta.SPb вчера в 18:16
Общество

У депутата Мосгордумы подтвердился коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у депутата Московской городской думы Евгения Ступина, об этом он рассказал РИА Новости.
Газета.Ru 07:13
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Политика

Минкомсвязь и МИД займутся идентификацией возвращающихся в Россию

Минкомсвязь и МИД России должны создать единую информационную систему для идентификации людей, которые возвращаются в Россию.
Известия 07:38
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Политика

Капитана зараженного американского авианосца сняли с должности

Капитан американского авианосца «Теодор Рузвельт» Бретт Крозье был снят с занимаемой должности из-за преданного огласке сообщения о распространении коронавируса среди членов экипажа судна.
Известия 02 апреля в 19:20
Политика

Песков сообщил о продлении дистанционной работы Путина

Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще минимум неделю.
Известия 06:44
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Общество

В Москве и Подмосковье разрешили работу салонов красоты с медлицензией

В Москве и Московской области разрешили работу салонов красоты, массажных, косметических и спа-салонов, работающих по медицинской лицензии, на период режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 23:14
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Общество

Каждая вторая компания перенесла срок сдачи своей отчетности

Федеральная налоговая служба официально перенесла срок сдачи баланса на 6 апреля ( письмо ФНС и Минфина от 27.03.2020 № 07-04-07/24096 / ВД-4-1/5303@).
Бухгалтерия.ру 02 апреля в 04:35
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Республика Алтай прекратила авиасообщение с Москвой

Республика Алтай приостановила авиасообщение с Москвой в целях противодействия распространению коронавируса нового типа, сообщает местный оперативный штаб со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.
Газета.Ru 02:13
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Анкара со скандалом покинула первую онлайн-конференцию стран НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу покинул онлайн-конференцию НАТО, не дождавшись выступления генсека организации из-за конфликта с представителем Греции Никосом Дендиас .
ToDay News Ufa 03 апреля в 11:38
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Политика

Минобороны России перевело военкоматы на удаленную работу

Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу в рамках мер по противодействию распространению коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Газета.Ru 06:44
Общество

Россиянам разрешили посещать гипермаркеты и рынки

«Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок», — пояснили в ведомстве.
ФАН 03 апреля в 11:49
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