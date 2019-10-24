Общество

КоммерсантъКоммерсантъМария Бутина вернется в Россию 26 октября

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется на родину завтра, 26 октября, сообщил журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Госпожу Бутину задержали в июле 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. Она признала вину и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы.
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Один шаг до свободы: американцы скрывают, каким рейсом полетит Мария Бутина

Вести.Ru02:24

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Известиявчера в 18:14

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новостивчера в 18:16

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

РБКвчера в 17:57

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Интерфаксвчера в 17:55

Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября

ТАССвчера в 17:49

Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

RT на русскомвчера в 18:18
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Экономика

«Сухой» договорился о продаже 40 Superjet лоукостеру из Норвегии

РБК 02:03
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк

Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Экономика

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
Российская газета 02:42
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сандаков вышел из колонии

Накануне.Ru 02:18
Кино

Геральт достал меч — новые фотокадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

CyberSport.ru 02:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Общество

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК 00:47
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Армия и оружие

ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ

Коммерсантъ 01:42
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Хоккей

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором нового рекорда Национальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 01:53
Футбол

Оскорбивший Слуцкого футболист отстранен от тренировок с «Витессом»

Напомним, что Базур был удален с последней тренировки команды, после чего грубо высказался в адрес главного тренера Леонида Слуцкого.
Sportbox.RU вчера в 10:03
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Кино

Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии

24 октября в кинотеатрах России выходит в прокат фильм «Текст» Клима Шипенко. Это первая экранизация книги Дмитрия Глуховского «Метро 2033».
Телепрограмма вчера в 05:00
Общество

Маленко отказалась идти в мэры Симферополя из-за Аксенова

Глава республики на своей странице в Facebook указал на причину, по которой экс-глава администрации крымской столицы Наталья Маленко отказалась участвовать в конкурсе на замещение должности.
Вести Крым 02:27
Культура

Звезда сериала «Дылды» Ангелина Поплавская: «Павел Деревянко на съемках был помощником, советчиком и нашей семьей»

О 22-летней Ангелине Поплавской заговорили после выхода сериала «Ненастье», где она сыграла роль супруги одного из героев.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Кино

Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel

Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Авто

Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС

Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru вчера в 10:34
Политика

В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа

Председатель юридического комитета Сената США республиканец Линдси Грэм внес резолюцию, осуждающую расследование Конгресса, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Здоровье

Вспышка дифтерии с Западной Украины перекинулась в Киев

Напомним, что на Западной Украине зафиксирована чрезвычайная ситуация со вспышкой дифтерии.
ИА Новороссия вчера в 14:45
Экономика

Счетная палата признала неэффективной господдержку Северного Кавказа

За последние два года в регионе должны были запустить 27 инвестиционных проектов, но реализовать смогли только девять.
Общественное телевидение России 22 октября в 05:18
Политика

Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
Энергетика

Белоруссия и Казахстан согласовали новые условия поставки нефти

Известия 02:25
Общество

Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе

Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС вчера в 09:39
Общество

Фильм «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» показан в Гааге

Просмотр фильма «Катастрофа MH17: ждем справедливого расследования» состоялся в Гааге 23 октября вечером с организацией прямой трансляции на канале YouTube.
Красная весна 23 октября в 23:10
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Задержание Марии Бутиной в СШАБольше новостей по теме
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