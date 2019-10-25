Политика

ИзвестияИзвестияСтала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября. Об этом в пятницу сообщили в посольстве РФ в США со ссылкой на американские власти.
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Мария Бутина вернется в Россию 26 октября

Коммерсантъ18:28

Антонов: Госдепартамент сообщил, что Бутина прибудет в Москву утром 26 октября

ТАСС17:49

Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

РИА Новости18:16

Посольство назвало дату возвращения Марии Бутиной в Россию

РБК17:57

Посольство РФ в США назвало дату вылета Бутиной в Москву

Интерфакс17:55

Посольство России назвало дату возвращения Бутиной из США

RT на русском18:18

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Известия18:14
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:37, Вашингтон
Политика

Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Известия 15:54
Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости 15:11
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

В России будет изменен порядок расчета транспортного налога на дорогие автомобили.
ToDay News Ufa 14:12
Наука

Мышей научили водить автомобиль

Ученым удалось научить мышей управлять миниатюрным автомобилем.
Мойка78 вчера в 19:13
Происшествия

Российская туристка умерла в Турции после операции

Российская туристка 1965 года рождения, госпитализированная 8 октября с курорта в городе Анталья, скончалась после операции.
Известия 17:02
Армия и оружие

WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии

RT на русском 22:14
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Культура

Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров

Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

Вести.Ru 06:05
Политика

Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business

Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец 08:59
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия 11:48
Общество

«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Политика

Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России

Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM 17:36
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес победил выборах главы государства в первом туре с 47,07% голосов.
Известия 21:41
Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года

Компактный кроссовер Skoda Karoq будет представлен в России в декабре, а в продаже появится в первом квартале 2020 года.
МонаВиста вчера в 11:46
Политика

Путин заявил о списании Россией долгов Африки на сумму $20 млрд

Газета.Ru вчера в 07:28
Здоровье

В поликлинике в Чехове заработал новый аппарат УЗИ

В поликлиническое отделение Чеховской областной больницы, расположенное на улице Пионерской, поступил новый многофункциональный аппарат УЗИ стоимостью порядка 4,5 млн рублей.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:42
Политика

В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Политика

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица» под гитару

Александр Розенбаум спел песню Ольги Бузовой «Водица» в эфире шоу «Вечерний Ургант».
78.ru 22 октября в 02:50
Общество

В Эстонии снесли памятник советским воинам

В эстонском поселке Таэбла снесли памятник павшим советским воинам, установленный на братской могиле.
Lenta.ru 12:30
Общество

Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали

Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22
Технологии

Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер

Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb 15:21
Футбол

Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:23
Армия и оружие

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
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