Политика
ФедералПрессСтала известна дата всенародного голосования по изменению Конституции
Сразу несколько источников «ФедералПресс» в избирательных комиссиях регионов ЮФО, СКФО и ПФО рассказали о том, что всенародное голосование по изменению Конституции может пройти 26 апреля 2020 года. Стоит отметить, что это воскресенье, когда и проводят голосования.
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Голосование по изменению Конституции России может состояться уже 26 апреля
Европейско-Азиатские новостивчера в 01:32
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