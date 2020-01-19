Политика
ФедералПрессСтала известна дата всенародного голосования по изменению Конституции
Сразу несколько источников «ФедералПресс» в избирательных комиссиях регионов ЮФО, СКФО и ПФО рассказали о том, что всенародное голосование по изменению Конституции может пройти 26 апреля 2020 года. Стоит отметить, что это воскресенье, когда и проводят голосования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Голосование по изменению Конституции России может состояться уже 26 апреля
Европейско-Азиатские новостивчера в 01:32
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Политика
Тела погибших в авиакатастрофе в Иране перевезены в Киев
Происшествия
Среди погибших в пермском отеле оказался ребенок
В результате в отеле, расположенном на цокольном этаже дома, погибли пять человек, еще шестеро пострадали, из них трое были госпитализированы.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Политика
Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»
По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
Общество
Врач перечислила риски для здоровья при аномальной погоде
При аномально теплых температурных режимах погоды могут обостриться хронические заболевания.
Финансы
Индекс Мосбиржи установил исторический максимум
Индекс Мосбиржи в ходе торгов в понедельник утром превысил отметку в 3210 пунктов, обновив исторический максимум.
Общество
В Роскачестве ответили на популярные вопросы о молочной продукции
Срок хранения купленного в магазине молока обусловлен его термической обработкой, специальной упаковкой и особой проверкой на заводе, отметили специалисты Роскачества.
Политика
Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Наука
Рыбные палочки и «сурими» могут вызвать рак
Футбол
Ювентус — Парма 2:1
Армия и оружие
Российская база Хмеймим отразила атаку беспилотников в Сирии
Боевики в Сирии в воскресенье, 19 января, пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников, но ПВО базы уничтожили цели, сообщает Минобороны России.
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов
Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Гаджеты
В Сети появились первые снимки Xiaomi Mi 10 Pro
В Xiaomi ранее подтвердили, что представят Xiaomi Mi 10 Pro на платформе Snapdragon 865 Mobile с сенсором Samsung на 108 MП в первом квартале 2020 года.
Энергетика
СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе
В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Кино
Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта
Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
Индустриальный директор «Ростеха» Анатолий Сердюков сообщил, что госкорпорация планирует создать авиакомпанию, которая будет эксплуатировать только произведённую в России авиатехнику.
Происшествия
Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе
Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
Политика
Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии
Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Футбол
Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ
Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Политика
СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать
Администрация президента Дональда Трампа на предстоящей неделе ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в США рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми, пишет Axios со ссылкой на трех сотрудников Белого дома.
Финансы
Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб. Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Авто
Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России
Технологии
«Додо Пицца» приобрела приложение «Где Шаверма»
Сеть пиццерий «Додо Пицца» купила мобильное приложение «Где Шаверма».
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.