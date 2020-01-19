Политика

ФедералПрессФедералПрессСтала известна дата всенародного голосования по изменению Конституции

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Сразу несколько источников «ФедералПресс» в избирательных комиссиях регионов ЮФО, СКФО и ПФО рассказали о том, что всенародное голосование по изменению Конституции может пройти 26 апреля 2020 года. Стоит отметить, что это воскресенье, когда и проводят голосования.
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Стала известна дата всенародного голосования по изменению Конституции

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Голосование по изменению Конституции России может состояться уже 26 апреля

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