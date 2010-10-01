Игры
REGNUMСтала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Берлин, 30 июня 2020, 14:27 — REGNUM Релиз ремастер-версии игры Crysis может состояться уже 23 июля 2020 года. Об этом 30 июня сообщает «Игромания». Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store.
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