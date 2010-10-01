Игры
REGNUMСтала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Берлин, 30 июня 2020, 14:27 — REGNUM Релиз ремастер-версии игры Crysis может состояться уже 23 июля 2020 года. Об этом 30 июня сообщает «Игромания». Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store.
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Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
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Газета.Ru 20:29
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Певица Кети Топурия впервые появилась в светской тусовке со своим избранником — бизнесменом Львом Деньговым.
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Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
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В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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