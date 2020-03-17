Космос
Газета.RuСтала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну
Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что запуск российского аппарата "Луна 25" намечен на 1 октября 2021 года, передает РИА "Новости".
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