Общество

Газета.RuГазета.RuСтала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Читать в источнике
Комментировать829
с чего всё началось

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП). РБК направил запросы в ведомства, участвующие в разработке документа. Минфин и ЦБ работают над моделью новой пенсионной системы с 2016 года.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Известия06:09

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Коммерсантъ02:36

Сам себе пенсионер

Российская газетавчера в 17:00

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:01

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

РИА Новостивчера в 18:09

Как власти собираются заставить население копить на пенсию

Ведомости01:01

Минфин и ЦБ определились с основными параметрами новой системы накопительной пенсии

ТАССвчера в 17:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:34, Вашингтон
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Политика

Марию Бутину освободили из американской тюрьмы

Осужденную в США россиянку Марию Бутину освободили из американской тюрьмы, сообщает CNN со ссылкой на Федеральное бюро тюрем.
Ведомости 10:24
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Автоспорт

Гран-при Мексики. Хэмилтон был лучшим в первой практике

Льюис проехал круг за 1 минуту 17,327 секунды, и это время стало лучшим. Вторым оказался монегаск Шаль Леклер из Ferrari.
Вести.Ru 13:13
Общество

Волож заверил, что продолжит руководить «Яндексом»

Со-основатель "Яндекса" и глава группы Аркадий Волож продолжит руководить компанией, а ее представители будут участвовать в обсуждении законопроекта депутата Горелкина об ограничении иностранного владения в значимых интернет-ресурсах.
Интерфакс 09:22
Экономика

Кремль рассказал о переговорах с Белоруссией о кредите в $600 млн

Россия ведет переговоры с Белоруссией по кредиту в $600 млн, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:06
Шоу-бизнес

Страдающей раком Заворотнюк оказали непосильную помощь в излечении

Сообщается, что смертельно больной актрисе Анастасии Заворотнюк оказали непосильную помочь в моральном плане.
Российский Диалог 11:38
Происшествия

Участник перестрелки в Харькове взорвал гранату при виде полицейских

РЕН ТВ 08:51
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество

Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье

Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
Вечерний Челябинск 06:19
Кино

В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского

RuNews24.ru 14:02
Происшествия

Стало известно о патриотизме устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 11:49
Футбол

Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не попал в заявку на матч 9-го тура группового турнира чемпионата Италии с «Лечче».
Спорт-Экспресс 13:31
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия вчера в 07:27
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Интернет

Facebook запустил свой новостной сервис

Facebook объявил о тестовом запуске нового сервиса Facebook News, через который пользователи соцсети получат доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации, включая The Wall Street Journal, Los Angeles Times, Washington Post, NBC News, The New York Times, Fox News и др.
Коммерсантъ 13:15
Политика

Медведев отреагировал на заявление министра США по Узбекистану и ЕАЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО).
Rambler News Service 13:41
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Кино

Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

Вести.Ru 23 октября в 23:33
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Происшествия

В Тюменской области зафиксировали новые случаи «гаффской болезни»

Число госпитализированных жителей деревни Ачиры Тюменской области с подозрением на диагноз "гаффская болезнь" выросло до десяти, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
РИА Новости 03:43
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве

Газета.Ru 12:24
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное