Общество
СургутИнтерНовостиСтала известна концепция новой пенсионной системы в России
Взносы будут принимать через централизованную систему «пенсионный администратор», в связи с чем копить на пенсию россияне смогут самостоятельно при государственной поддержке. Пенсионным оператором станет Национальный расчетный депозитарий. Все взносы будут застрахованы государством.
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Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
Новые изменения в пенсионном законодательстве могут пройти общественные обсуждения
Тульская служба новостей26 октября в 05:01
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Происшествия
В Забайкалье похоронили сержанта, убитого сослуживцем
Российская газета 06:12
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
РБК 08:16
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Проверка по налогам и страховым взносам Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).
РБК вчера в 17:00
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 миллиарда рублей реального ущерба и около миллиарда рублей упущенной выгоды.
РИА Новости 07:53
Политика
Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве
В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.
ТАСС 07:51
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили протестами
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Мариуполь на инвестиционный форум, его встретили протестующие, пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:21
Авто
Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора
Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Газета.Ru вчера в 17:02
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Коммерсантъ 05:53
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы Владимира Соловьева "Вечер с Владимиром Соловьевым", идущей по телеканалу "Россия 1". Об этом сообщил в Twitter сам ведущий, там же выложена видеозапись.
Российская газета 07:53
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Футбол
Дмитрий Тарасов заявил, что Путин много делает для России
Бывший хавбек "Локомотива" в интервью изданию Чемпионат рассказал о своем отношении к российскому президенту Владимиру Путину.
МонаВиста 07:27
Авто
Копию буксировщика из мультфильма «Тачки» выставили на продажу
Житель города Кливленд, штат Теннесси, выставил на продажу реплику персонажа Мэтр из диснеевского анимационного фильма «Тачки».
Motor вчера в 09:32
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM вчера в 09:03
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол
Ибрагимович анонсировал свое возвращение в Испанию
РИА Новости 08:18
Происшествия
Мальчика засосало в трубу в бассейне штаб-квартиры СВР
На территории московской штаб-квартиры Службы внешней разведки России погиб ребенок - мальчика затянуло в сливное отверстие системы очистки бассейна.
Газета.Ru 08:15
Энергетика
«Газпром» заполнил газом газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» заполнили газом с Чаяндинского месторождения в Якутии. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.
РБК 08:00
Политика
Четыре корабля НАТО прибыли в Одессу
Среди кораблей Североатлантического альянса, прибывших в Одессу, были ESPS «Sella» из Испании, «Ros Lupu Dinescu» из Румынии, BGS «Shkval» из Болгарии и ITS «Numana» из Италии.
РБК 08:31
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС РФ выполнили боевые стрельбы в ходе манёвров в Сербии.
News.ru 26 октября в 11:06
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Общество
Законопроект о покупке автомобиля за маткапитал внесен в Госдуму
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября.
REGNUM 05:38
Политика
Кремль прокомментировал страх россиян перед произволом власти
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации результатов социологического опроса, согласно которым боязнь произвола властей вошла в топ страхов россиян.
Московский Комсомолец 06:22
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в тройном убийстве и каннибализме
В Архангельске 51-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве троих человек с целью каннибализма.
Российская газета 06:03
Кино
Вышел новый трейлер сериала «Мандалорец»
В сети появился трейлер нового фантастического сериала «Мандалорец», премьера которого состоится в ноябре этого года.
Профиль 03:15
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ вчера в 07:02
Шоу-бизнес
Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным
Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер вчера в 11:36
Общество
Длинные выходные и короткая неделя: как отдыхаем в ноябре 2019
День народного единства 2019 День народного единства в России отмечают 4 ноября. Впервые его начали праздновать в 2005 году.
Алтапресс вчера в 02:29