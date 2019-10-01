Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.

Политика Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.

Общество Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.

Политика Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.

Экономика ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.

Общество Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.

Политика МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».