Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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