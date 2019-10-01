Общество
Ореанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии
Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
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Политика
В Кремле назвали плюсы от контрсанкций
«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
Здоровье
В России каждые 1,5 минуты кто-то получает инсульт
Нарушение кровообращения в головном мозге вследствие закупорки или разрыва сосудов называется инсультом.
Политика
Украина заявила о начале разведения сил в Золотом
Политика
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
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СМИ: За год для свердловского губернатора и его подчиненных купили машин более чем на 70 млн рублей
По статье «Транспорт» было потрачено 82 млн рублей, из которых более 70 млн — на покупку автомобилей для чиновников.
Политика
Оппозиция поддержала проведение досрочных выборов в Великобритании
Лейбористская партия Великобритании поддержит законопроект премьер-министра Бориса Джонсона о досрочных выборах в парламент в декабре, заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.
Политика
Транзит газа: запланирована трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины
Если Киев не успеет это сделать, то, как ранее сообщил Владимир Путин, Россия может продлить на год договор на прокачку газа.
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Музыка
«Много матов, постоянно пила»: концерт Наргиз шокировал зрителей
Армия и оружие
США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
Экономика
Зеленский заявил, что Украина стоит на пороге экономического прорыва
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Общество
Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата
Футбол
Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
Футбол
Роналду: «Локомотив» отказывался играть с нами в футбол
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду раскритиковал "Локомотив" за оборонительный футбол в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С» ВКС РФ выполнили боевые стрельбы в ходе манёвров в Сербии.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Происшествия
Россиянку, впавшую в кому на турецком курорте, доставят в Петербург
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Политика
МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире «Громадське ТБ» заявил, что президент Владимир Зеленский готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в «нормандском формате».
Общество
Россияне согласились отказаться от зарубежных интернет-сервисов
77 процентов опрошенных согласились с тем, что государство должно иметь возможность устанавливать правила для отечественных интернет-компаний, а работающие в России и зарабатывающие на использовании данных россиян российские интернет-компании должны находиться под управлением граждан РФ.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.