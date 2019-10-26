Общество

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовостиСтала известна концепция новой пенсионной системы в России

Взносы будут принимать через централизованную систему «пенсионный администратор», в связи с чем копить на пенсию россияне смогут самостоятельно при государственной поддержке. Пенсионным оператором станет Национальный расчетный депозитарий. Все взносы будут застрахованы государством.
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