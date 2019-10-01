Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии

Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

Амур.инфо25 октября в 18:50

За провалы пенсионной реформы заплатит казна

Независимая газета27 октября в 12:58

Когда закончатся эксперименты с пенсиями?

Аргументы и Факты26 октября в 08:23

Пенсионная реформа: НПФ будут грабить граждан по новому «плану»

Свободная Пресса26 октября в 02:30

Почему система второй пенсии рухнет, сказал эксперт

Deita.ru25 октября в 21:20

Пенсия за все хорошее

Ведомости27 октября в 17:05

Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план

Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
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В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

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У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»

«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
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Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта

Высокий темп жизни и постоянные стрессы увеличили вероятность инсульта в современном мире, считают британские доктора.
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Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз

Газета.Ru 10:50
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Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
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Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
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Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
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Появилось видео взрыва рядом с местом встречи военных России и Турции

Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что на погранпереходе «Дербисия» сирийско-турецкой границы, где готовилась плановая встреча между российскими и турецкими военными, произошел подрыв неустановленного безоболочного взрывного устройства.
РБК 12:21
Политика

Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста

Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Политика

Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе

Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Спорт

WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года

В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
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Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР

Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.
РБК 07:27
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле

Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
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Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»

Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
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Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции

Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Хоккей

Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google разработала первый в мире квантовый суперкомпьютер.
Повестка дня 27 октября в 02:10
Шоу-бизнес

45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа

Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Армия и оружие

Россия реализует проект ПАК ДА вопреки заявлениям американских СМИ

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Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Армия и оружие

Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии

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Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным

Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
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Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ

В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
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Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
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Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram

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ФАН вчера в 04:58
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