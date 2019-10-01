Экономика
Ореанда-НовостиОбъявлены новые параметры системы накопительной пенсии
Власти назвали параметры, которые изменятся в системе накопительной пенсии. На данный момент отчисления на накопительную пенсию находятся в «заморозке». К таким мерам власти прибегли в 2014 году.
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Новый законопроект позволит батайчанам создавать гарантированный пенсионный план
Вперёд (г. Батайск)25 октября в 18:32
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 13:22, Ашберн
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
У Зеленского призвали Порошенко «не прятаться за спинами женщин»
«Пятый президент Украины Петр Порошенко должен взять на себя ответственность за призывы к убийству президента Владимира Зеленского, которые озвучила депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина».
REGNUM 06:35
Здоровье
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
Высокий темп жизни и постоянные стрессы увеличили вероятность инсульта в современном мире, считают британские доктора.
Newstracker.ru 11:06
Музыка
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Газета.Ru 10:50
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 27 октября в 05:37
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Astera 09:58
Политика
Премьер-министр Ливана объявил об отставке из-за протестов
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает Al-Hadath.
РБК 11:03
Армия и оружие
Появилось видео взрыва рядом с местом встречи военных России и Турции
Ранее во вторник в Минобороны России заявили, что на погранпереходе «Дербисия» сирийско-турецкой границы, где готовилась плановая встреча между российскими и турецкими военными, произошел подрыв неустановленного безоболочного взрывного устройства.
РБК 12:21
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Спорт
WADA вынесет решение по РУСАДА до конца года
В конце сентября стало известно, что WADA решило рассмотреть вопрос о несоответствии РУСАДА после того, как в полученных данных из московской лаборатории были обнаружены изменения.
Российская газета 02:08
Политика
Греческий инвестор объяснил выступление на международном форуме в ДНР
Представитель швейцарского инвестиционного фонда Euromax Перикл Катсиулас выступил на сессии по экономическому потенциалу Донбасса в рамках тематического международного форума, открывшегося сегодня в Донецке.
РБК 07:27
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 4 августа утром. На улице Малышева водитель врезался в стоявшие у светофора машины.
REGNUM 10:03
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отметил юбилей творческой деятельности в Кремле
Певец Стас Пьеха отпраздновал 15-летие на сцене большим концертом в Кремле.
Вечерняя Москва 03:48
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Космос
Умер академик Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
Скончался в возрасте 84 лет российский академик Николай Анфимов, который управлял сведением с орбиты орбитальной станции "Мир".
Газета.Ru 12:06
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Обновленная Lada 4x4 уже готовится к выпуску, предсерийная партия автомобилей сошла с конвейера.
Car.ru вчера в 06:21
Общество
Кипр перепроверит получивших гражданство за инвестиции
Напомним, в 2013 году началась программа, по которой можно было получить гражданство Кипра за инвестиции в размере от 2 млн евро.
KM.ru 11:36
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 12:15
Технологии
Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер
Компания Google разработала первый в мире квантовый суперкомпьютер.
Повестка дня 27 октября в 02:10
Шоу-бизнес
45-летняя Амалия Мордвинова появилась перед поклонниками без макияжа
Амалия появилась на встрече полностью без макияжа, и поклонники даже не сразу смогли её узнать.
Discover24 06:28
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Lenta.ru 12:32
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости 02:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Вокруг ТВ вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58