Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец». По информации издания, в связи со смертью сотрудницы, у которой был выявлен коронавирус, университет закрыт на карантин. Также составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала женщина.
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с чего всё началось

Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

По данным "МК", составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась 79-летняя женщина, пока неясно.
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