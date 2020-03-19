Коронавирус

ИзвестияИзвестияСтала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщили источники «Известий».
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с чего всё началось

Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

По данным "МК", составлен список из 120 студентов и 20 преподавателей, с кем непосредственно контактировала умершая. Эти данные переданы в Роспотребнадзор. Как именно заразилась 79-летняя женщина, пока неясно.
Московский Комсомолец05:16

Подробнее о событии

В РГУ нефти и газа ответили на сообщения о смерти профессора от COVID-19

РБК07:48

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Известия06:17

Губкинский университет не подтвердил смерть своей преподавательницы с коронавирусом

Интерфакс07:04

Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина не закрывался на карантин

Эхо Москвы07:30

СМИ раскрыли личность умершей россиянки с коронавирусом

РИА Новости07:44

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Lenta.ru05:33

Университет нефти и газа закрыт после смерти зараженной коронавирусом сотрудницы

Московский Комсомолец05:16
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Общество

В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

В России создан Альянс по борьбе с коронавирусом, который займется тестированием населения на COVID-19, сообщила пресс-служба правительства по итогам селекторного совещания премьера Михаила Мишустина с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекса" и Mail.ru Group.
Интерфакс 10:54
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:32
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Общество

Появились первые снимки коронавируса под микроскопом

Дни24 09:22
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Происшествия

В Петербурге нашли автора панической аудиозаписи о коронавирусе

В Санкт-Петербурге полиция установила автора аудиозаписи, содержащей недостоверную информацию о коронавирусе.
Санкт-Петербургские ведомости 10:09
Здоровье

Эпидемиолог рассказал об опасности всеобщего карантина

Потенциальные последствия всемирного карантина — финансовый кризис, массовые беспорядки вплоть до столкновений между гражданами, написал профессор в своей колонке для Stat.
News.ru 10:13
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Lenta.ru вчера в 12:01
Технологии

Хакеры рассказали о разработке сети для кибератак по заказу ФСБ

Хакерская группа Digital Resistance опубликовала документацию программ для взлома устройств интернета вещей, предположительно разработанных по заказу структур ФСБ.
Ведомости 08:14
Общество

МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому для въезда виза не требовалась).
РБК 10:19
Общество

В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Московский Комсомолец 10:04
Здоровье

СМИ назвали причины успеха Южной Кореи в борьбе с коронавирусом

Властям Южной Кореи удалось резко замедлить темпы распространения коронавируса благодаря исключительной программе тестирования, считает американский журнал Science.
РИА Новости 10:35
Политика

Макей попросил Лаврова о помощи в возвращении белорусов домой

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой о помощи в возвращении домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:54
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Энергетика

Россия достигла своей цели в нефтяной войне

Уничтожение американского нефтяного сектора и проигрыш главы Белого дома в конечном итоге будет выгоднее для России, которая устала терпеть санкции.
Утро.ru вчера в 08:50
Политика

МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму

В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Вести.Ru 10:58
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия вчера в 11:23
Общество

Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии

Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Live24 07:02
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

11-летняя дочь Юлии Барановской порадовала жюри танцевального шоу

Дочь Юлии Барановской Яна Аршавина вышла на сцену и покорила жюри. Она станцевала во время шоу «Dance Революция».
OAnews 16 марта в 12:23
Происшествия

В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета

В отношении Валерия Матвеева возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Российская газета 10:19
Политика

В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе

Напомним, Владимир Путин заявил, что свыше 70% граждан РФ относятся к среднему классу.
Гудвилл.онлайн 03:00
Общество

Мантуров: магазины несут огромные издержки из-за ажиотажного спроса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что торговые сети несут огромные издержки из-за резко увеличившегося спроса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 17 марта в 07:08
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM вчера в 13:12
Технологии

Intel создала нейронную систему эквивалентную мозгу мелкого млекопитающего

Intel создала систему нейронных процессоров, которая по мощности эквивалентна мозгу мелкого млекопитающего, сообщается 18 марта на сайте компании.
Красная весна 10:32
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Экономика

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Газета.Ru 10:34
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