Происшествия
Газета.RuУстановлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Отмечается, что злоумышленник - гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.
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ФСБшник о захвате московского банка: «Человек словно зверь, загнанный в угол»
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