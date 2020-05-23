Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Отмечается, что злоумышленник - гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. 52

Политика В ЛНР рассказали о результатах переговоров с Украиной Заявление о провале переговоров на заседании Контактной группы сделал полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, сообщает 23 мая Луганский информационный центр. 8

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Общество В Госдуме вступились за Михалкова после критики Познера По словам режиссера, после скандального выпуска «Бесогон ТВ» о плане миллиардера Билла Гейтса чипировать население планеты Познер прислал ему критическое письмо, содержание которого просил не разглашать. 33

Общество В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста. 1,3K

Общество В Чечне ответили на сообщения о болезни Кадырова Грозный, 23 мая 2020, 09:28 — REGNUM Информация о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова не соответствует действительности, заявил на своей странице в Instagram спикер регионального парламента Магомед Даудов. 591

Происшествия Заложник рассказал об общении с захватчиком банка в центре Москвы Федор Пименов, один из заложников злоумышленника, который удерживал людей в отделении банка в центре Москвы на Земляном Валу, рассказал в беседе с журналистами телеканала RT о своем общении с захватчиком офиса кредитной организации. 4

Наука Хиральность биологических молекул связали с космическими лучами Исследователи из Нью-Йоркского и Стэнфордского университетов в своей новой работе выяснили, что взаимодействие между древними протоорганизмами и космическими лучами может быть ответственно за хиральность в биологических молекулах. 19

Здоровье 23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе. 55

Происшествия Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами. 76

Авто Новая Kia Optima не приедет в Европу С уходом нынешней Kia Optima новое поколение модели не выйдет на европейский рынок. Kia Optima не вернется в Европу. 1

Футбол Динамо Брест - БАТЭ: прогноз на финал Кубка Беларуси (24 мая 2020 года) В 2018 году в финале Кубка Беларуси БАТЭ вновь не смог справиться с «Динамо» и в итоге уступил 2:3. В Кубке нет большого смысла смотреть на результаты команд в чемпионате, всё же финальный матч — это совершенно отдельные эмоции и здесь всё будет решать исключительно реализация моментов и готовность к матчу.

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,6K

Путешествия Туроператоры сообщили о возможном продлении сезона в Турции Пик туристического сезона в Турции в этом году из-за пандемии сместится на осенние месяцы, он может быть продлен до декабря, заявил РИА Новости глава Ассоциации туроператоров страны (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 1