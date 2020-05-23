Происшествия

Комсомольская правдаКомсомольская правдаУстановлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы. Злоумышленником оказался житель одного из регионов России. Мотив действий преступника пока не известен.
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Правоохранители установили личность мужчины, захватившего банк

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Общество

Эксперт допустила понижение пенсионного возраста в России

Москва, 23 мая 2020, 13:42 — REGNUM В России в случае роста безработицы могут понизить возраст выхода на пенсию, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
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За захватившим московский банк мужчиной числится долг более 98 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.
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Общество

Стартовал всероссийский последний онлайн-звонок

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Происшествия

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Депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ.
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В России за сутки раскупили все MINI John Cooper Works GP

Компания MINI начала передачу российским клиентам своего самого быстрого автомобиля - John Cooper Works GP.
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Доктор Мясников расшифровал статистику по коронавирусу в России

«Значит инфицированы на текущий день только те, кто заразился максимум за последние две недели», — отметил доктор.
Lenta.ru 13:55
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Происшествия

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В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
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Общество

Подтверждено 67 новых случаев коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области за сутки подтверждено 67 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ Саратов 21 мая в 03:22
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Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Вести.Ru 14:33
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Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что сезон Ла Лиги, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 8 июня.
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Студия Sony намеревается взять на себя создание фильма, который расскажет зрителям о новой героине вселенной Marvel.
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Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
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Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков

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Компания Volkswagen до 2028 года начнет выпускать в России как минимум три новые модели.
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Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

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