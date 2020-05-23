Происшествия
РИА НовостиСтала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы
Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. Он добавил, что сейчас задержанный находится на месте происшествия, вскоре его доставят в отделение полиции.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 12:16, Ашберн
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Политика
Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса
Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РИА Новости вчера в 11:47
Происшествия
Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло
Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97.
Lenta.ru вчера в 20:56
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
RT на русском 11:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Футбол
«Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым
«Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.
RT на русском вчера в 06:52
Культура
Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети
Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора.
iReactor 03:04
Общество
Испания с июля начнет принимать иностранных туристов
Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес.
Коммерсантъ 09:49
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте.
РБК 04:48
Общество
В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом
Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области.
Регион 64 21 мая в 06:28
Общество
В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая
Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости.
Южный автомобиль вчера в 13:18
Наука
Найден скрытый механизм, вызывающий цитокиновый шторм при COVID-19
Ученые из других стран уже тестирует некоторые лекарства-кандидаты, которые могли бы остановить чрезмерную иммунную реакцию в организме пациентов с COVID -19.
Хайтек+ 21 мая в 07:49
Кино
Сорванный Каннский кинофестиваль заменили киносеансами под открытым небом
Кинотеатр под открытым небом стал альтернативой отмененному Международному Каннскому фестивалю, заявил мэра Канн Давид Лиснар, 21 мая сообщает NBC News.
ИА Красная Весна 12:00
Политика
Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей
Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы.
Известия 08:28
Авто
Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня вчера в 06:21
Общество
Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях
Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
КМВ Новости вчера в 03:22
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ вчера в 07:28
Общество
Эпицентр коронавируса переместился в Южную Америку
Эпицентр глобальной пандемии COVID-19 переместился в Южную Америку.
Российская газета 05:41
Наука
Создан микроробот, способный двигаться по кровеносной системе
Эксперты уже разработали несколько таких устройств, однако все они ограничены в использовании, поскольку не способны самостоятельно передвигаться по сосудам кровеносной системы.
Anonsens 06:29
Кино
Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»
Вторая строчка рейтинга была взята из картин «Побег из Шоушенка» (1994). Третьим была экранизация «Кэрри» (1976).
Evo-rus.com 11:21
Армия и оружие
Бомбардировщик B-1 Lancer пролетел над Охотским морем после решения США выйти из ДОН
Американский бомбардировщик Rockwell B-1 Lancer замечен во время полета над Охотским морем.
Актуальные Новости 12:11
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Здоровье
Назван предупреждающий о высоком содержании сахара в крови симптом
Ученые из США назвали симптом, который может предупредить о высоком уровне сахара в крови, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Известия 01:12
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Политика
Венесуэла предупредила ООН об угрозе США иранским танкерам
Каракас, 23 мая 2020, 07:31 — REGNUM Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада 22 мая направил в Совет Безопасности ООН и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу предупреждение об угрозе следующим в Венесуэлу иранским танкерам с топливом, исходящей от США.
REGNUM 00:31
Общество
Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни
Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv вчера в 04:24