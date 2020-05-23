Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин. Он добавил, что сейчас задержанный находится на месте происшествия, вскоре его доставят в отделение полиции.

Здоровье Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале. 101

Здоровье Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.

Политика Путин предупредил о возможности новой волны коронавируса Вторая волна заболеваемости коронавирусом может произойти в стране в конце октября или ноябре, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. 4,5K

Происшествия Число погибших при авиакатастрофе в Пакистане возросло Число жертв при крушении пассажирского самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» под Карачи в Пакистане выросло до 97. 2

Футбол «Оренбург» расстался с главным тренером Емельяновым «Оренбург» отказался продлить контракт с главным тренером Константином Емельяновым.

Культура Онлайн-концерт Преснякова и новый детектив «Кайфтаун» покажут в Сети Вечером покажут документальную картину о Леонардо да Винчи и его работе, новую драму «О бесконечности» от Роя Андерссона и криминальный сериал «Кайфтаун», рассказывающий о службе офицера рыболовного надзора. 6

Общество Испания с июля начнет принимать иностранных туристов Испания с 1 июля откроет свои границы для иностранных туристов и возобновит чемпионат страны по футболу с 8 июня, заявил глава правительства Педро Санчес. 9

Общество Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. 77

Общество В Саратовской области обновили карту заражений коронавирусом Оперативный штаб по коронавирусу обновил карту распределения лабораторно подтвержденных случаев инфекции в Саратовской области. 736

Общество В Ростовской области не разрешили работу автосалонов с 25 мая Согласно новым поправкам, с 25 мая в регионе смогут возобновить работу магазины, которые торгуют непродовольственными товарами, если в их ассортименте есть товары из списка первой необходимости. 147

Наука Найден скрытый механизм, вызывающий цитокиновый шторм при COVID-19 Ученые из других стран уже тестирует некоторые лекарства-кандидаты, которые могли бы остановить чрезмерную иммунную реакцию в организме пациентов с COVID -19.

Кино Сорванный Каннский кинофестиваль заменили киносеансами под открытым небом Кинотеатр под открытым небом стал альтернативой отмененному Международному Каннскому фестивалю, заявил мэра Канн Давид Лиснар, 21 мая сообщает NBC News.

Политика Путин расширил перечень запрещающих участие в выборах статей Граждане, согласно закону, не могут быть кандидатами на выборах, если на день голосования имеют неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления и были осуждены к лишению свободы. 6

Авто Lada Xray может исчезнуть из линейки АвтоВАЗа Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства. 111

Общество Испытание российской вакцины от коронавируса прошло на людях Неофициальное испытание вакцины от коронавируса прошло в России и дало положительный результат Проверили на себе новый препарат от COVID – 19 специалисты исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. 2,8K

Наука Создан микроробот, способный двигаться по кровеносной системе Эксперты уже разработали несколько таких устройств, однако все они ограничены в использовании, поскольку не способны самостоятельно передвигаться по сосудам кровеносной системы. 7

Здоровье Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете". 742

Технологии Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа. 104