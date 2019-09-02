Политика

Газета.RuГазета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
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с чего всё началось

Украинских моряков готовят к заочному процессу

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.
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Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

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«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной

РБК16:18

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета.Ru16:20

СМИ узнали о новых переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной

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Обмен заключенными между Россией и Украиной, по некоторым данным, отложили из-за статуса моряков

Эхо Москвы15:03

Украина и Россия при обмене заключёнными могут использовать новую схему

Говорит Москва13:23

Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 18:24, Вашингтон
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