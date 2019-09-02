Политика

Газета.RuГазета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
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с чего всё началось

Украинских моряков готовят к заочному процессу

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.
Коммерсантъвчера в 12:39

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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета.Ruвчера в 16:20

Москва и Киев изменили схему обмена заключёнными — СМИ

REGNUM00:48

Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, после отправки в Киев заочно вынесут приговоры в Москве

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«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной

РБКвчера в 16:18

«Ъ» узнал о новой схеме обмена украинских заключённых на российских

Говорит Москва01:54

Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

Коммерсантъвчера в 15:48

Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

Lenta.ruвчера в 12:55
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
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Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
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Ведомости вчера в 17:17
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Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный

Взгляд.ру вчера в 03:26
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Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии

Обнаружены тела 25 погибших при пожаре и затоплении коммерческого судна Conception в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус, продолжаются поиски еще девяти пропавших, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на береговую охрану.
РИА Новости 01:20
Происшествия

В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне

На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
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Роли в фильме «Брат-3» продают за 5 миллионов рублей

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Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции

Газета.Ru 02:08
Политика

Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика

Польшу раскритиковали за игнорирование Холокоста

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Политика

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

Комитет по вопросам судопроизводства палаты представителей Конгресса США намерен провести масштабное расследование по вопросу о тайных выплатах президентом Дональдом Трампом денег женщинам, с которыми у него ранее были отношения, в обмен на молчание, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Интерфакс вчера в 22:11
Происшествия

Восемь детей погибли после нападения в начальной школе в Китае

РБК 01:49
Политика

На Украине оценили встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки».
RT на русском 01:56
Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

Вице-премьер – полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил положительные изменения в оформлении павильонов дальневосточных регионов на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:38
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
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Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
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Кузбасский ветеран подарил врачам свое изобретение для реабилитации

86-летний житель Мысков, проработавший на ГРЭС свыше 50 лет, разработал специальное кресло для реабилитации ветеранов.
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Экономика

«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".
Интерфакс 00:29
Музыка

Автор песни «Третье сентября» раскрыл ее смысл

Газета.Ru вчера в 23:09
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Соболь, Азара и Ляскина отпустили из полиции

РБК вчера в 18:00
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«Ростов» могут выселить с «Ростов-Арены»

Вести.Ru вчера в 13:36
Технологии

Брокеры собирают подписчиков

Торговля ценными бумагами зашла в соцсети Российские брокеры начинают активно развивать диджитал-направление на стыке коммуникаций и биржевой торговли.
Коммерсантъ вчера в 18:54
Политика

Зеленский с женой запретили фотографировать сына-первоклассника

Чета Зеленских посетила школьную линейку в Новопечерской школе, куда их сын в этом году пошел в первый класс.
РБК вчера в 06:33
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Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами

Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
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Поветкин прокомментировал решение Усика не драться с россиянами

Российский боксер Александр Поветкин поддержал решение украинского боксера Александра Усика, который отказался от боя с россиянином Андреем Федосовым из-за боязни перехода спорта в политическую плоскость.
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Энергетика

Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти

Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс поддержал Джулиана Ассанжа

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил на митинге в поддержку Джулиана Ассанжа в Лондоне.
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В Сочи один человек пострадал при пожаре в жилом доме

RT на русском вчера в 20:43
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