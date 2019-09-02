Политика

Газета.RuГазета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Украинских моряков готовят к заочному процессу

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.
Коммерсантъ12:39

Подробнее о событии

СМИ узнали о новых переговорах по обмену заключенными между Россией и Украиной

URA.Ru14:35

«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной

РБК16:18

Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

Коммерсантъ15:48

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета.Ru16:20

Обмен заключенными между Россией и Украиной, по некоторым данным, отложили из-за статуса моряков

Эхо Москвы15:03

Украина и Россия при обмене заключёнными могут использовать новую схему

Говорит Москва13:23

Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

Lenta.ru12:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:00, Вашингтон
Кино

Хоакин Феникс рассказал о подготовке к роли Джокера

Культуромания 09:11
Происшествия

ОМОН провел показательное задержание на школьной линейке в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели показательное задержание на школьной линейке.
РБК 11:33
Армия и оружие

Спасти и уничтожить: ВМФ получит универсальный самолет-амфибию

ВМФ получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 «Альбатрос». Его разработка была приостановлена в 1993 году.
Известия 17:01
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество

Краснодарская школа провела за день четыре линейки

В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Общество

Анастасии Заворотнюк разрешили покинуть Россию

В мае этого года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подала иск к Заворотнюк о временном ограничении выезда за рубеж из-за долга в размере 1,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 13:16
Общество

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Культура

Прооперировали Александра Розенбаума

Евразия Daily 07:58
Политика

Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Газета.Ru 15:06
Происшествия

Пять человек погибли на Багамах из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» унес жизни пяти человек на Багамах.
Известия 19:30
Политика

Путин призвал ускорить решение вопроса с жильем в Иркутской области

Известия 08:16
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Ранее в Сербии и Черногории осудили отказ Польши приглашать Россию в Варшаву на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском 18:29
Финансы

Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу

На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс 16:05
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Экономика

Банки начали продажу народных ОФЗ нового формата

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак сообщил, что со 2 сентября Минфин запустит продажу ОФЗ-н нового формата.
ТАСС 13:38
Политика

Путин совершит официальный визит в Монголию

ТАСС 17:01
Общество

Священник испугался магии Гарри Поттера

Lenta.ru 07:54
Происшествия

Полиция задержала Любовь Соболь

Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Происшествия

Более 30 человек погибли при пожаре на судне в Калифорнии

По меньшей мере 34 человека погибли в результате пожара на судне у побережья американского штата Калифорния, передаёт 2 сентября телекомпания KTLA.
REGNUM 09:27
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Вести.Ru вчера в 03:29
Политика

Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Кино

Мел Гибсон сыграет Одиссея в новой экранизации поэмы Гомера

REGNUM 07:36
Музыка

Лоза назвал шутки про «3 сентября» Шуфутинского безвкусицей

Шуфутинский отметил, что песню про 3 сентября поёт на каждом своём концерте уже более 25 лет и не планирует менять её на новый популярный хит, который обязательно нужен исполнителям, если старая песня плохая.
News.ru 13:35
Политика

Первый президент Крыма вышел из комы

Первый президент Крыма Юрий Мешков вышел из искусственной комы, сообщила РБК его дочь Марианна Мешкова.
РБК 14:49
Шоу-бизнес

Катя Лель кардинально изменила свой имидж

Звезда российской эстрады практически завершила написание нового музыкального альбома, поэтому решила под конец работы кардинально поменять свой образ, покрасив волосы в оригинальный розовый цвет.
Discover24 06:44
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Теннис

Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Чемпионат 16:30
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу

Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное