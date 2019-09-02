Политика

Газета.RuГазета.RuСтала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков. Как стало известно из источников близким к переговорному процессу, в настоящее время предложена новая схема обмена.
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с чего всё началось

Украинских моряков готовят к заочному процессу

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в «Лефортово» по обвинению в незаконном пересечении границы России (ст. 322 УК РФ), вместе с материалами расследования на Украину.
Коммерсантъвчера в 12:39

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Стало известно о новой схеме обмена заключенными между Украиной и Россией

Московский Комсомолец02:15

«Ъ» узнал о новой схеме обмена украинских заключённых на российских

Говорит Москва01:54

Появилась новая схема обмена украинских заключенных на российских

Коммерсантъвчера в 15:48

«Коммерсантъ» узнал об изменениях в схеме обмена заключенными с Украиной

РБКвчера в 16:18

Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Газета.Ruвчера в 16:20

Украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, после отправки в Киев заочно вынесут приговоры в Москве

Эхо Москвывчера в 23:45

Стала известна новая схема обмена заключенными между Украиной и Россией

Lenta.ruвчера в 12:55
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:15, Вашингтон
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РИАМО вчера в 13:50
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Новый Isuzu D-Max с подросшей кабиной тестируют на дорогах Швеции

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