Футбол
NewInformСтала известна половина участников финального раунда Евро-2020
Сборная России еще в прошлом туре обеспечила себе участие в решающем этапе ЧЕ-2020. Сегодня, 16 ноября, завершились последние матчи игрового дня отборочного турнира к финальному раунду Евро-2020. Стали известны еще две сборные, которые сыграют в следующем году в рамках этого турнира.
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Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
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Из-за проблем с сердцем госпитализирован президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
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Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
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Ольга Бузова заявила о скором замужестве
Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова во время своего последнего концерта заявила зрителям, что скоро выйдет замуж.
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На Кубани проходит прощание с убитой аспиранткой СПбГУ Ещенко
Родственники и земляки жестоко убитой в Петербурге аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко простились с ней в её родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Авто
Гиперкар Aspark Owl стал намного мощнее и чуть дешевле
Японский автомобиль Aspark Owl гораздо мощнее своей прошлой версии и слегка подешевел.
Общество
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз
Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что авторам законопроекта о домашнем насилии, одним из которых является и она сама, угрожают в социальных сетях и по электронной почте.
Армия и оружие
Американские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У.
Политика
Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли
25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Общество
Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов
Спорт
Биатлонистка Миронова выиграла второй отборочный спринт в Тюмени
Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу во втором контрольном спринте на сборе команды России в Тюмени.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Авто
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Политика
Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу
Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
Экономика
СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
Венесуэла экспортирует нефть, отключая средства слежения, установленные на танкерах.
Хоккей
Овечкин высказался о своем силовом приеме в матче против «Монреаля»
Наука
Генетическая история финских женщин позволила установить разнообразие популяции
Новое генетическое исследование, проведенное в Университете Хельсинки и Университете Турку, показывает, что в конце Железного века Финляндия была населена отдельными и отличающимися друг от друга популяциями, все они влияли на генофонд современных финнов.
Экономика
Глава ПФР рассказал об эффекте неиндексации пенсий работающим
Эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил более 350 млрд рублей на 2020 год.
Политика
Депутат бундестага заявил об экзистенциальном кризисе НАТО
Депутат бундестага от партии «Союз 90/Зелёные» Юрген Триттин в своей статье в журнале Der Spiegel выразил мнение, что НАТО переживает экзистенциальный кризис, став лишь «тенью» самого себя.
Политика
Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»
Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Общество
В России упал спрос на сигареты
За десять месяцев 2019 года продажи сигарет в России снизились на 5%, сообщает RT со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Теннис
Даниил Медведев не справился с Александром Зверевым в Лондоне
Чтобы выйти в плей-офф, Медведеву нужно было надеяться на победу Стефаноса Циципаса над Надалем и самому выигрывать у Зверева в двух сетах.
Единоборства
Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.
Общество
В Росбанке сообщили о сбое с операциями по картам
В ночь на 16 ноября в работе сервисов Росбанка произошел сбой. Об этом «РИА Новости» сообщили в call-центре банка.
Авто
Роспатент показал новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Судя по опубликованным изображениям, российский аналог Toyota Land Cruiser Prado получит совершенно новые, более строгие по конфигурации светодиодные фонари с двумя С-образными отформовками на рассеивателе.