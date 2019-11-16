Футбол

NewInformNewInformСтала известна половина участников финального раунда Евро-2020

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сборная России еще в прошлом туре обеспечила себе участие в решающем этапе ЧЕ-2020. Сегодня, 16 ноября, завершились последние матчи игрового дня отборочного турнира к финальному раунду Евро-2020. Стали известны еще две сборные, которые сыграют в следующем году в рамках этого турнира.
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