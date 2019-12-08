Происшествия
РИА НовостиСын Валерии попал в аварию под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. В результате происшествия сын артистки получил различные повреждения, его доставили в больницу в Тосно, где сделали операцию.
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с чего всё началось
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после страшного ДТП под Петербургом. Об этом РЕН ТВ рассказал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.РЕН ТВ06:09
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