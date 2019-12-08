Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСын Валерии попал в аварию под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин вместе со своей девушкой попал в аварию под Петербургом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. В результате происшествия сын артистки получил различные повреждения, его доставили в больницу в Тосно, где сделали операцию.
Читать в источнике
Комментировать454
с чего всё началось

Сын Валерии перенес операцию после ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин перенес операцию после страшного ДТП под Петербургом. Об этом РЕН ТВ рассказал продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Арсений ехал в Петербург на выступление матери.
РЕН ТВ06:09

Подробнее о событии

Сын Валерии находится в больнице после аварии под Петербургом

StarHit.ru05:35

«Девушка не справилась с управлением»: появились подробности ДТП, в котором пострадал сын певицы Валерии

КП - Санкт-Петербург08:58

Сыну Валерии зашили губу. Его «Мерседес» в отбойник на М-11 отправила девушка

Фонтанка.Ру08:23

Валерия об аварии с сыном: «Стресс для всех колоссальный и урок на будущее»

78.ru12:12

Валерия выложила фото с пострадавшими в ДТП сыном и его девушкой

Пятый канал12:03

Сын Валерии попал в аварию под Петербургом

РИА Новости11:10

Девушка находилась за рулем авто сына Валерии, который попал в ДТП

РЕН ТВ06:08
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:16, Ашберн
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Комсомольская правда вчера в 06:25
Политика

В Киеве завершилась акция оппозиции накануне «нормандского» саммита

Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" завершилась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:15
Фигурное катание

Трусова заняла третье место в финале Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии.
RZN.info 00:45
Армия и оружие

Найдено оправдание плохим характеристикам китайских стелс-истребителей

Ferra 10:13
Биатлон

Россиянки остались без медалей в эстафете на этапе КМ по биатлону

News.ru 10:42
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 10:26
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Политика

Посол Белоруссии сообщил о «развязках» по запретам поставок в Россию

Минск и Москва смогли договориться по вопросу снятия ограничений на поставки белорусской продукции в Россию.
РБК 11:07
Общество

Синоптики сообщили о дожде в начале недели в Центральной России

В первые два дня новой рабочей недели жителей Центральной России и столичного региона ждут оттепели и осадки в виде дождя.
РБК 09:49
Общество

В Роструде разъяснили положение о дополнительном оплачиваемом отпуске

Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня положен сотрудникам с ненормированным рабочим днем.
РБК 00:12
Общество

В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса

Новая газета 09:50
Здоровье

Медики рассказали, как быстрее справиться с кашлем

Evo-rus.com вчера в 01:28
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
Политика

В МИД Украины рассказали, какой линии будет придерживаться Зеленский на саммите в Париже

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже.
ТАСС 11:57
Футбол

Фанаты «Спартака» и «Ростова» ушли со стадиона на 30-й минуте матча

Газета.Ru 11:45
Политика

Путин и Лукашенко выпили за союз с постными лицами

Бокалы за свой союз президенты поднимали с постными лицами, а от совместной игры в хоккей на сей раз отказались - видимо, достаточно поиграли на нервах друг друга.
Московский Комсомолец 03:02
Политика

Трамп напомнил Ким Чен Ыну о денуклеаризации

Радио Sputnik 11:26
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 06 декабря в 10:17
Происшествия

Находившийся под следствием вице-губернатор Тамбовской области погиб

РБК 03:09
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова показала голую грудь на «Песне года»

Ирина Аллегрова выступила на «Песне года». Певица подобрала для мероприятия откровенный наряд, показавший зрителям ее голую грудь.
Актуальные Новости 01:54
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Газета.Ru 01:20
Футбол

«Динамо» в меньшинстве проиграло «Заре» в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" потерпело поражение от луганской "Зари" в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 12:12
Общество

Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
78.ru 10:26
Футбол

«Лестер» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Варди

В матче 16-го тура английской премьер-лиги бирмингемская «Астон Вилла» дома потерпела поражение от «Лестер Сити» со счетом 1:4. В составе «лисов» дубль оформил Джейми Варди, который отличился на 20-й минуте с передачи Келечи Ихеаначо и на 75-й минуте с передачи Денниса Прата.
Нева Спорт 11:12
Авто

Евросоюз вводит новые правила для автопроизводителей

Евросоюз ужесточит правила для автопроизводителей в 2020 году.
Российская газета вчера в 14:11
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Газета.Ru вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

Народная артистка СССР Алла Пугачева представила в Москве фильм "Тот самый концерт" о своем юбилейном шоу в Кремлевском дворце.
ТАСС 06 декабря в 13:04
Общество

Умер 21-летний рэпер Juice WRLD

РИА Новости 11:16
Армия и оружие

Командующий РВСН назвал преимущества стационарного варианта «Ярса»

Полки и дивизии РВСН активно переоснащают на новый комплекс стратегического назначения "Ярс" с разделяющейся головной частью и маневрирующими боевыми блоками индивидуального назначения.
Российская газета 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерия
Советская и российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России. Советник президента по культуре и искусству, член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное