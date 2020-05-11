После обращения президента России Владимира Путина к гражданам произошел сбой в работе портала госуслуг, сообщает РБК. В своей речи президент пообещал семья с детьми (от трех до 15 лет) единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. После этого веб-версия сайта перестала работать.

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