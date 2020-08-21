с чего всё началось

Заражение может произойти не один раз, отмечают ученые. Как сообщали ранее «Кубанские новости», стали известны побочные эффекты вакцины от коронавируса. Среди частых – непродолжительный гриппоподобный синдром.

Политика Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский. 4

Футбол «Спартак» не исключает ухода Кокорина Красно-белые подписали Кокорина после прихода в клуб нового генерального директора Шамиля Газизова, и "Спартак", по слухам, этим трансфером пытался в том числе и "уколоть" "Зенит". 7

Политика Тихановская сообщила об отсутствии попыток России с ней связаться Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия не пыталась с ней связаться.

Общество Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 224

Игры Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки В случае с Metro Exodus в своё время разработчики отказались от сетевого режима, потому что хотели сосредоточиться на погружении игрока в атмосферу постапокалиптического приключения. 1

Наука Эффективность меда в борьбе с кашлем подтвердил метаанализ По данным ученых из Оксфордского университета, одно из самых популярных средств для борьбы с инфекциями - антибиотики – оказалось на настолько эффективным. 32

Путешествия Начались продажи туров по России с кешбэком Как было объявлено ранее, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. рублей путешественнику вернут 5 тысяч рублей. 18

Происшествия Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный. 42

Общество «Ашан» протестирует новые концепции магазинов в России Российский «Ашан» планирует протестировать магазины без кассиров, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Йоханнес Толай.

Армия и оружие Российская армия получит огнеметную систему ТОС-2 до конца года «До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Происшествия Арестованы подозреваемые в расстреле красноярского журналиста Попкова Арестованы подозреваемые в убийстве главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова.