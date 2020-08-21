Коронавирус

Кубанские новостиКубанские новостиСтала известна причина повторного заболевания коронавирусом

Заражение может произойти не один раз, отмечают ученые. Как сообщали ранее «Кубанские новости», стали известны побочные эффекты вакцины от коронавируса. Среди частых – непродолжительный гриппоподобный синдром.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается
 в журнале Cell.
News.ru02:54

Подробнее о событии

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Комсомольская правда04:54

В США определили причину повторного заражения коронавирусом

Planet Today04:43

Названа причина повторного заражения коронавирусом

РИА Новости02:14

Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Газета.Ru02:59

Названа причина повторного заражения коронавирусом

Московский Комсомолец02:55

Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19

Российская газета04:11

Названа причина повторного заражения коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия

Собчак опубликовала новые данные о состоянии Навального

Lenta.ru 05:45
1
Политика

Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины

Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 05:24
4
Футбол

«Челси» подписал 18-летнего экс-защитника «Барсы» Мбуямбу

Бывший центральный защитник «Барселоны» Ксавье Мбуямба стал игроком «Челси».
Sports.ru 01:26
Общество

Медики не дают согласие на транспортировку Алексея Навального

Омск здесь 04:39
Футбол

«Спартак» не исключает ухода Кокорина

Красно-белые подписали Кокорина после прихода в клуб нового генерального директора Шамиля Газизова, и "Спартак", по слухам, этим трансфером пытался в том числе и "уколоть" "Зенит".
Газета.Ru 05:52
7
Общество

Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту

Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Газета.Ru 00:23
149
Происшествия

Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера

Интерфакс 05:04
688
Шоу-бизнес

В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой

Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
84
Политика

Тихановская сообщила об отсутствии попыток России с ней связаться

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия не пыталась с ней связаться.
Компания 05:50
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся в сентябре

Москва, 21 августа 2020, 10:49 — REGNUM Клинический этап испытаний вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года.
REGNUM 03:49
75
Общество

Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
РБК 05:15
224
Наука

Батареи роботов сделают похожими на жировые запасы людей

Инженеры Мичиганского университета нашли способ создания многофункциональной батареи, способной обеспечить роботов 72-кратной энергией.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 11:24
3
Религия

Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах

РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Коллегия одобрила кандидата в преемники Егоровой во главе Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.
РБК 03:38
6
Общество

Медики омской больницы впустили жену Навального в реанимацию

ПолитРоссия вчера в 09:17
134
Шоу-бизнес

Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова

Kleo.ru 19 августа в 11:39
169
Политика

Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины

Украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
RT на русском вчера в 12:17
901
Происшествия

В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов

ИА Красная Весна вчера в 09:28
425
Происшествия

Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество.
JustMedia 02:12
486
Происшествия

Белорусский активист сбежал из страны через форточку КГБ

Активист стачечного комитета "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ.
Вести.Ru 05:45
60
Игры

Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки

В случае с Metro Exodus в своё время разработчики отказались от сетевого режима, потому что хотели сосредоточиться на погружении игрока в атмосферу постапокалиптического приключения.
3DNews 05:54
1
Наука

Эффективность меда в борьбе с кашлем подтвердил метаанализ

По данным ученых из Оксфордского университета, одно из самых популярных средств для борьбы с инфекциями - антибиотики – оказалось на настолько эффективным.
Live24 03:37
32
Путешествия

Начались продажи туров по России с кешбэком

Как было объявлено ранее, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. рублей путешественнику вернут 5 тысяч рублей.
Российская газета 02:44
18
Происшествия

Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта

Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный.
Рамблер 00:24
42
Киберспорт

Noxville о четверке Omegalil: «Должно быть, это аккаунт Лила»

Аналитик Бен «Noxville» Стинхойзен высказался об аккаунте саппорта четвертой позиции Omegalil.
Cyber.sports.ru вчера в 02:05
Общество

«Ашан» протестирует новые концепции магазинов в России

Российский «Ашан» планирует протестировать магазины без кассиров, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Йоханнес Толай.
РБК 05:51
Армия и оружие

Российская армия получит огнеметную систему ТОС-2 до конца года

«До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — приводит ТАСС слова Шойгу.
Известия 05:25
Происшествия

Арестованы подозреваемые в расстреле красноярского журналиста Попкова

Арестованы подозреваемые в убийстве главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова.
РЕН ТВ 06:00
Футбол

«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги Европы

"Севилья" и "Интер" встретятся в финале Лиге Европы.
Газета.Ru 02:09
Общество

Росавиация открыла для международных полетов еще три города

Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14
172
Как работают Яндекс.Новости?
Главное