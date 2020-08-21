Коронавирус
Кубанские новостиСтала известна причина повторного заболевания коронавирусом
Заражение может произойти не один раз, отмечают ученые. Как сообщали ранее «Кубанские новости», стали известны побочные эффекты вакцины от коронавируса. Среди частых – непродолжительный гриппоподобный синдром.
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с чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается в журнале Cell.News.ru02:54
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Политика
Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины
Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 05:24
Футбол
«Челси» подписал 18-летнего экс-защитника «Барсы» Мбуямбу
Бывший центральный защитник «Барселоны» Ксавье Мбуямба стал игроком «Челси».
Sports.ru 01:26
Футбол
«Спартак» не исключает ухода Кокорина
Красно-белые подписали Кокорина после прихода в клуб нового генерального директора Шамиля Газизова, и "Спартак", по слухам, этим трансфером пытался в том числе и "уколоть" "Зенит".
Газета.Ru 05:52
Общество
Чемпион мира по вольной борьбе выгнал со свадьбы свою невесту
Российский чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков выгнал со свадьбы свою невесту, сообщает телеканал НТВ.
Газета.Ru 00:23
Происшествия
Защите Ефремова отказали в ходатайстве об отводе судьи по делу актера
Интерфакс 05:04
Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой завершилась в Москве, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Политика
Тихановская сообщила об отсутствии попыток России с ней связаться
Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что Россия не пыталась с ней связаться.
Компания 05:50
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса завершатся в сентябре
Москва, 21 августа 2020, 10:49 — REGNUM Клинический этап испытаний вакцины от коронавируса планируется завершить в сентябре 2020 года.
REGNUM 03:49
Общество
Мишустин разрешил регистрировать автотранспорт в МФЦ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства о регистрации транспортных средств в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
РБК 05:15
Наука
Батареи роботов сделают похожими на жировые запасы людей
Инженеры Мичиганского университета нашли способ создания многофункциональной батареи, способной обеспечить роботов 72-кратной энергией.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 11:24
Религия
Белорусский архиерей призвал священников не участвовать в митингах
РИА Новости вчера в 15:31
Политика
Коллегия одобрила кандидата в преемники Егоровой во главе Мосгорсуда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда.
РБК 03:38
Общество
Медики омской больницы впустили жену Навального в реанимацию
ПолитРоссия вчера в 09:17
Шоу-бизнес
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
Kleo.ru 19 августа в 11:39
Политика
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Украинский президент Владимир Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.
RT на русском вчера в 12:17
Происшествия
В Азербайджане полиция арестовала более ста криминальных авторитетов
ИА Красная Весна вчера в 09:28
Происшествия
Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что в организме Алексея Навального было обнаружено опасное вещество.
JustMedia 02:12
Происшествия
Белорусский активист сбежал из страны через форточку КГБ
Активист стачечного комитета "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ.
Вести.Ru 05:45
Игры
Разработчики Metro пообещали не делать мультиплеер для галочки
В случае с Metro Exodus в своё время разработчики отказались от сетевого режима, потому что хотели сосредоточиться на погружении игрока в атмосферу постапокалиптического приключения.
3DNews 05:54
Наука
Эффективность меда в борьбе с кашлем подтвердил метаанализ
По данным ученых из Оксфордского университета, одно из самых популярных средств для борьбы с инфекциями - антибиотики – оказалось на настолько эффективным.
Live24 03:37
Путешествия
Начались продажи туров по России с кешбэком
Как было объявлено ранее, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. рублей путешественнику вернут 5 тысяч рублей.
Российская газета 02:44
Происшествия
Появилось видео с Навальным в кафе аэропорта
Появилось видео с камер видеонаблюдения из одного из кафе томского аэропорта, где 20-го августа пил чай Алексей Навальный.
Рамблер 00:24
Киберспорт
Noxville о четверке Omegalil: «Должно быть, это аккаунт Лила»
Аналитик Бен «Noxville» Стинхойзен высказался об аккаунте саппорта четвертой позиции Omegalil.
Cyber.sports.ru вчера в 02:05
Общество
«Ашан» протестирует новые концепции магазинов в России
Российский «Ашан» планирует протестировать магазины без кассиров, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Йоханнес Толай.
РБК 05:51
Армия и оружие
Российская армия получит огнеметную систему ТОС-2 до конца года
«До конца года в войска планируется поставить новую тяжелую огнеметную систему ТОС-2, обладающую повышенной дальностью и мощностью», — приводит ТАСС слова Шойгу.
Известия 05:25
Происшествия
Арестованы подозреваемые в расстреле красноярского журналиста Попкова
Арестованы подозреваемые в убийстве главного редактора общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрия Попкова.
РЕН ТВ 06:00
Футбол
«Севилья» сыграет с «Интером» в финале Лиги Европы
"Севилья" и "Интер" встретятся в финале Лиге Европы.
Газета.Ru 02:09
Общество
Росавиация открыла для международных полетов еще три города
Еще из трех российских городов отечественные и зарубежные авиакомпании сногут осуществлять международные перелеты, сообщили в Росавиации 20 августа.
Известия вчера в 19:14