В США определили причину повторного заражения коронавирусом
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Причины повторного заражения коронавирусом названы, сообщает ToDay News Ufa. Как считают ученые Массачусетской больницы общего профиля (США), формированию стойкого иммунитета к COVID-19 может препятствовать высокий уровень цитокинов. Об этом пишет научный журнал Cell.В источнике
С чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается
в журнале Cell.
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