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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

В США определили причину повторного заражения коронавирусом

Причины повторного заражения коронавирусом названы, сообщает ToDay News Ufa. Как считают ученые Массачусетской больницы общего профиля (США), формированию стойкого иммунитета к COVID-19 может препятствовать высокий уровень цитокинов. Об этом пишет научный журнал Cell.В источнике
С чего всё началось
Специалисты пришли к выводу, что при такой ситуации некоторые переболевшие пациенты могут через несколько месяцев снова заразиться, и не один раз, сообщается
 в журнале Cell.
News.ru02:54
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Комсомольская правда

Ученые назвали причину повторного заражения коронавирусом

Комсомольская правда04:54
Lenta.ru

Названа причина повторного заражения коронавирусом

Lenta.ru23:40
Российская газета

Ученые выяснили причину повторного заражения COVID-19

Российская газета04:11
Газета.Ru

Ученые выяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно

Газета.Ru02:59
News.ru

Учёные сообщили причину повторного заражения коронавирусом

News.ru02:54
РИА Новости

Названа причина повторного заражения коронавирусом

РИА Новости02:14
Planet Today

В США определили причину повторного заражения коронавирусом

Planet Today04:43

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал часть своих полномочий высокопоставленным северокорейским чиновникам, в том числе своей младшей сестре Ким Е Чжон, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Газета.Ru07:28
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Врач назвал основной диагноз Навального

Основной рабочий диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ, которое спровоцировало резкое понижение уровня сахара в крови, сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.
РИА Новости06:09
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В Белоруссии опровергли информацию об ограничении снятия вкладов

Правительство Белоруссии не намерено вводить ограничения на снятие вкладов и приостановку валютных операций, заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает «Беларусь сегодня».
РБК07:44

В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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В Петербурге вновь «минируют» суды и торговые сети

По данным агентства «Оперативное прикрытие» 20 августа после получения анонимных угроз были проверены аэропорт «Пулоково», семь вокзалов, 292 офиса Сбербанка, 37 больниц и роддомов, 51 торговый центр, 122 аптеки, в общей сложности 510 объектов.
REGNUM06:38

В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
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В избиении Ксении Собчак в уральском храме нашли признаки преступления

Признаки воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов съемочной группы Ксениии Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области выявлены в действиях неизвестных.
Вести.Ru03:21
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