Культура
Живая КубаньСтала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет. Свою известность она получила благодаря съемкам в сериалах «Возвращение Мухтара», «Анна Герман», «Пес» и др.
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Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Lenta.ru 19:07
Общество
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
Сегодня на еженедельной планерке мэрии Якутска были озвучены новые кадровые решения: Начальником Контрольно-ревизионного управления мэрии Якутска назначена Ольга ЛАРИОНОВА.
SakhaLife.ru 20:30
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Армия и оружие
ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Красногоровка (под контролем Киева - ред.) - Старомихайловка (запад Донецка - ред.) - выпущено 20 мин калибром 120 миллиметров, произведено 58 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
РИА Новости 14:14
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом депутата Юмашевой
Депутата Госдумы Ингу Юмашеву сотрудники ФБР допрашивали в аэропорту Нью-Йорка около часа.
Говорит Москва 06:40
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.
BFM.ru 04 октября в 06:51
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 12:14
Политика
Трамп позвонил Зеленскому по настоянию главы Минэнерго США
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел проводить в июле телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
News.ru вчера в 22:11
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Здоровье
Врач назвала самый полезный растительный продукт
Российский врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала исследование зарубежных коллег о пагубном влиянии на здоровье сырых овощей.
Medical Note 09:32
Транспорт
Новые автобусы запустят на следующей неделе в Чите
Председатель комитета городского хозяйства администрации Читы Константин Суздальницкий 7 октября на планёрке в мэрии сообщил, что первые автобусы по городу запустят уже на следующей неделе.
Чита.Ру 20:07
Общество
Матвиенко захотела ввести налог на самозанятых в России
Матвиенко считает, что с 2020 года такой налог необходимо ввести и в других регионах России.
Газета.Ru 04 октября в 17:48
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело вчера в 05:47
Культура
Победителем шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса
Победителем второго сезона шоу «Голос.60+» стал шахтер из Донбасса Леонид Сергиенко.
Мойка78 16:30
Футбол
Байрамян с Шомуродовым выиграл спор у Карпина и остаются с волосами
Лучший футболист матча ЦСКА - «Ростов» (1:3) Хорен Байрамян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 11:50
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Политика
Венгрия начала массово забирать паспорта, выданные украинцам
Жители Закарпатской области Украины начали массового лишаться выданных им когда-то венгерских паспортов.
vtomske.ru вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Кино
Netflix покажет четвертый сезон мультфильма «Маша и Медведь»
iReactor 04 октября в 00:05
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет.
Lenta.ru 04 октября в 05:23
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Кино
Мартин Скорсезе раскритиковал фильмы студии Marvel
Говорит Москва 04 октября в 12:34