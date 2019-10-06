Культура

Живая КубаньЖивая КубаньСтала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной

Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет. Свою известность она получила благодаря съемкам в сериалах «Возвращение Мухтара», «Анна Герман», «Пес» и др.
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На Украине прокомментировали смерть звезды сериалов «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара»

URA.Ru14:12

Названа причина смерти Марины Куклиной

Взгляд.ру10:27

Стала известна причина смерти 33-летней актрисы Марины Куклиной

РЕН ТВ08:49

Умерла украинская актриса сериалов Марина Куклина

РБК09:11

Названа причина смерти актрисы из «Возвращения Мухтара» Марины Куклиной

РИА Новости10:07

Названа причина смерти актрисы Марины Куклиной

News.ru09:49

Названа причина смерти 33-летней актрисы «Мухтара» Марины Куклиной

Российская газета10:25
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Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Lenta.ru 19:07
Общество

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Сегодня на еженедельной планерке мэрии Якутска были озвучены новые кадровые решения: Начальником Контрольно-ревизионного управления мэрии Якутска назначена Ольга ЛАРИОНОВА.
SakhaLife.ru 20:30
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

АБН 18:50
Политика

Таксист отказался везти Порошенко после митинга

РИА Новости 15:35
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ВСУ обстреляли запад Донецка из минометов, заявили в ДНР

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Происшествия

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РБК 13:12
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Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

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Марина Куклина
Актриса
Украинская актриса Марина Куклина, известна зрителям по сериалам «Кафе на Садовой», «Кривое зеркало души», «По закону» и др. В кино снимается с 2009 года, ее дебют на экране состоялся в 2009 году. Актерское образование Марина получила в Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, который окончила в 2007 году. Сразу же после этого она была принята в состав актерской труппы Киевского ТЮЗа на Липках.
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Возвращение Мухтара
Сериал, с 2004 г. (16+)
Это сорок историй о приключениях сотрудников внутренних органов и их верного соратника, служебного пса по кличке Мухтар. Этой сплоченной команде предстоит выполнять самую разную работу: от разоблачения банды наркоторговцев до поиска пропавших вещей. Герои сериала - выпускники милицейских школ и юридических вузов. Лена Брусникина - следователь, ее работа - сбор улик и дедукция. Ни одно ее расследование не обходится без помощи друзей: старшего лейтенанта милиции Артема Колосова и Толика Щепкина. Артем - благородный, иногда безответственный, безнадежно влюбленный в Лену хозяин Мухтара. Толик - полная его противоположность: немного неуклюжий, добродушный, но принципиальный и упрямый...
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