Общество

РИА НовостиРИА НовостиСтала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово

Ранее сообщалось, что около 40 граждан Израиля задержали в "Домодедово". В посольстве страны в Москве заявили, что приезжие не были частью делегации, и каждый из них посещал Россию по своим причинам. К настоящему моменту известно, что большинство израильтян освободили.
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с чего всё началось

В «Домодедово» задержаны около 40 граждан Израиля

Около 40 граждан Израиля задержаны в столичном аэропорту "Домодедово", причины пока неизвестны, сообщили "Интерфаксу" в израильском посольстве в Москве.
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Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово

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